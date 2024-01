Desconcierto militar ante el poder que acumula un misterioso brigadier retirado

por

BETO VALDEZ

En medio del recambio de la conducción de las Fuerzas Armadas irrumpe un nuevo polo de poder de la mano del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, su asesor Jorge Antelo y el brigadier Xavier Isaac.

“Los panqueques volvieron a quedarse con todo”, se queja una influyente fuente castrense ante el avance de la Fuerza Aérea en la nueva conducción del área militar. Utiliza el término tradicional y un tanto despectivo con que los hombres del Ejército y de la Armada suelen denominar a sus colegas del aire. El malestar se basa en el ascendente predicamento del brigadier retirado, Jorge Jesús Antelo, actual secretario de Estrategia Nacional de la Jefatura de Gabinete.

De acuerdo a los revelados por voceros militares, el influyente brigadier reporta a Nicolás Posse, el funcionario más poderoso del Gobierno de Javier Milei. Además, sostienen que se ha transformado en el “virtual ministro de Defensa en las sombras”. “Ellos definieron la conformación de las nuevas cúpulas de las FFAA sin consultarlo prácticamente al ministro Luis Petri”, destacan en el Edificio Libertador. El oficial de la FAA tuvo que retirarse en 2013, pero siguió vinculado al sector, pasando por diferentes cargos en Defensa durante la gestión de Mauricio Macri.

Los trascendidos indican que Antelo va a operar en tándem con el flamante jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier general Xavier Julián Isaac. Durante una década el Ejército venía controlando el EMC, el último titular aéreo fue el brigadier Jorge Chevalier, quien dejó el cargo en 2013. La Armada no ocupa ese cargo desde los años 90’ cuando llegó a ejercerlo el almirante Jorge Enrico, pese a que se suponía que era rotativo entre las tres fuerzas.

Isaac no solo cuenta con el padrinazgo de Antelo y Posse, sino que además cultivó un gran vínculo con su antecesor en el Conjunto, el general Juan Martín Paleo. De acuerdo a la información que circula en los ámbitos castrenses, el nuevo líder del EMC y Paleo se mostraron muy cómodos con las salientes autoridades kirchneristas. Ambos jefes se alinearon al estilo político del exministro Agustín Rossi y mantuvieron la relación con este cuando pasó a conducir la Agencia Federal de Inteligencia.

En los pasillos del Edificio Liberador aún resuena un rumor difícil de comprobar: “Isacc fue el que le dio a Rossi la idea de que los iraníes del avión eran entrenadores de la tripulación”. En clara alusión al escándalo que se desató por la llegada a Ezeiza de una aeronave con iraníes y venezolanos en 2021. El nuevo titular del Conjunto, evidentemente, no es muy popular entre los uniformados. Le cuestionan una sobreactuada gestión con Jorge Taiana en Defensa, un exfuncionario que supo militar en la estructura armada de Montoneros.

Otro de los datos que trasciende y genera gran inquietud es la probable conformación de una Secretaría de Seguridad Nacional con estructura similar a la de los Estados Unidos, tal como lo anticipó MDZ hace tres semanas. El NSC es un organismo que depende del jefe de la Casa Blanca y coordina cuestiones estratégicas y de política exterior, conformado además por el vicepresidente y los titulares del Departamento de Estado y el Pentágono. Precisamente, a pocos días de la asunción de Milei, estuvo en la Casa Rosada el asesor adjunto de Seguridad Nacional para Economía Internacional, Mike Pyle junto a la funcionaria Anna Van Halen.

Según fuentes inobjetables, el plan para imitar el Consejo Nacional de Seguridad estadounidense está en la órbita del jefe de Gabinete: Nicolás Posse y su colaborador Antelo, de quienes depende además la AFI que conduce el joven abogado Silvestre Sivori. La idea no será sencilla de implementar porque podría colisionar con competencias que dependen de los ministerios de Defensa y Seguridad, cuestiones que violarían el espíritu de la legislación vigente. Sea como fuere, lo cierto es que se empieza a consolidar un polo de poder Posse-Antelo-Isaac que desconcierta al resto de las fuerzas.

“Volvió el poder de los aviadores al mejor estilo de Ernesto Crespo”, recuerda una fuente en comparación con quien liderara a la FAA en tiempos de Raúl Alfonsin, etapa que algunos denominaban como “Brigadieres SA”.

Mientras tanto, en el entorno de Petri relativizan la influencia de Antelo y destacan los gestos inéditos de contención del ministro a los efectivos castrenses. Realmente fueron señales sin antecedentes como ir a cenar con la guardia del Colegio Militar el domingo de fin de año. Pero, en el mundo uniformado no desconocen su escasa influencia en el armado de las nuevas cúpulas de las FFAA, en todo caso van a medir su gestión por la paritaria presupuestaria.

“Se percibe mucha mala onda por el freno de más de un año que llevan los ascensos a coroneles, generales y sus equivalentes de la gestión anterior. Aunque lo más importante es que se continúe con las cuotas de la re equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, esa situación es insostenible”, destaca un vocero que conoce muy bien el humor en las unidades castrenses. Será el test más importante para el mendocino, quien decidió independizarse de Patricia Bullrich y pone sus fichas detrás de la figura de Posse.

