Senado: Están en minoría chicos, sorry, lo siento , se fueron

En una reunión signada por el desacuerdo entre el nuevo oficialismo y Unión por la Patria, la Cámara alta realiza su segunda reunión con la nueva composición, luego de que el jueves pasado juraran sus nuevos miembros, más no se eligiera presidente provisional ni secretarios.

Convocado por la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, el Senado se encuentra reunido desde las 15.15 con el objeto de elegir a las autoridades que reemplazarán a quienes renunciaron a partir del viernes pasado.

Así las cosas, buscarán elegir nuevo presidente provisional del Senado, como así también a las autoridades de las secretarías Parlamentaria y Administrativa de la Cámara.

A continuación, avanzarán con el tema del armado de las comisiones. En ese sentido tratarán de delegar en la Presidencia del Senado la facultad de nombrar e integrar las comisiones permanentes a que se refiere el artículo 60 del reglamento, como así también la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y demás bicamerales.

De entrada nomás se espera el planteo de un debate entre el oficialismo y la principal oposición en torno a la legalidad de esta convocatoria, habida cuenta de que la sesión preparatoria del Cuerpo se celebró el jueves pasado, y desde el bloque de Unión por la Patria sostienen que esta reunión que promueve la presidencia de la Cámara debería realizarse el 24 de febrero próximo, según establece el artículo 1° del reglamento del Senado.

Sucede que el Congreso se encuentra en receso, y para sesionar deberían ser convocadas las sesiones extraordinarias, cosa que aún el presidente no ha hecho. Sin embargo desde La Libertad Avanza aclaran que sí puede realizarse una sesión especial, pues no van a tratarse proyectos, sino simplemente cuestiones que hacen al andar del Senado.

Amén de ello, el nuevo oficialismo buscará imponer presidente provisional. Su nombre saldrá de entre el formoseño Francisco Paoltroni –quien fue la primera opción y hasta se anunció oficialmente su futura designación- y el puntano Bartolomé Abdala. Desde el fin de semana circula el nombre de este último con mayores posibilidades de ser ungido. Habría pesado para ello la presión de parte del bloque Unión por la Patria, liderado por José Mayans, cuyo jefe político, el gobernador Gildo Insfrán, no ve con buenos ojos que una figura de La Libertad Avanza pueda adquirir mayor relieve desde ese cargo que está en la escala de sucesión presidencial.

Consultado por este medio, Paoltroni aclaró que no estaba dando declaraciones, y el tema se develará durante la sesión. El oficialismo cuenta con 7 senadores propios y contaría con 32 más, que son todos aquellos que no integran el bloque Unión por la Patria (33 miembros).

A UP le ofrecerán la vicepresidencia, que en los últimos dos años vino ocupando la radical Carolina Losada, que pasaría a ser vicepresidenta 1ra. Vice segunda sería la cordobesa Alejandra Vigo.

Respecto de la integración de las comisiones, LLA busca evitar que le suceda como en Diputados, donde el bloque que conduce Germán Martínez hizo valer la decisión de hacer el reparto de las comisiones según la cantidad de integrantes de los bloques. En este caso, los senadores tratarán de imponer que se haga según la mayoría circunstancial que ha logrado reunir la presidencia de la Cámara.

Bartolomé Abdala fue designado presidente provisional del #Senado

