Catorce kilogramos de cocaína, que eran llevados escondidos en las baterías de un micro de larga distancia, fueron incautados por los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.). El operativo se efectuó en la Provincia de Santiago del Estero, donde las autoridades detuvieron al dos choferes, a la coordinadora del viaje y a un pasajero.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que este procedimiento se efectuó en la Ruta Nacional 34, en la localidad de Pozo Hondo y a 60 kilómetros de la capital provincial.

Según agregaron los informantes, al inspeccionar la bodega de carga mediante la asistencia de un can detector de narcóticos, el animal marcó un sector contiguo al motor, debajo de un escalón con tapa metálica donde se alojan las baterías del rodado, certificándose que estaban ocultas dos cajas, que tenían doce ladrillos compactos.

Testigos

En presencia de testigos, se realizó la prueba orientativa de campo, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 14 kilos.

Intervino en la causa penal el Juzgado Federal N° 1, a cargo del magistrado Guillermo Molinari.

