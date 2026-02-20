El caso ocurrió en el sur del territorio bonaerense y la víctima tenía 35 años. Vecinos de la zona agredieron piedrazos a los policías que arribaron al escenario del crimen.

Un hombre, de 35 años, fue asesinado a balazos a escasos metros de un búnker utilizado por dealers para la venta de drogas, en un suceso registrado en el sur de la provincia de Buenos Aires. Los atacantes escaparon y se desconoce su paradero. Algunos habitantes del barrio agredieron a piedrazos a los policías que arribaron al escenario del crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada como Mario Ezequiel Ferreyra.

Según indicaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se produjo en Gascón al 7500, casi en el cruce con Armenia.

Trascendió que los integrantes del Comando Patrulla (CP) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, que hacía referencia a una persona lesionada en la mencionada esquina. Al llegar al lugar, los efectivos observaron el cadáver de Ferreyra, oportunidad en la que gente del vecindario comenzó a arrojarles piedras.

Investigación

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo y lograron determinar que había sido alcanzado por un certero impacto de arma de fuego en la región del estómago.

Hasta el momento, los procedimientos realizados para esclarecer el crimen por los miembros de la Superintendencia de Operaciones y Planeamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires finalizaron con saldo negativo.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, Constanza Mandagarán, fiscal en turno de los tribunales de la jurisdicción.

