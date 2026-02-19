El cosecretario general de la CGT destacó el respaldo a la medida.

En un contundente rechazo a la reforma laboral impulsada por el oficialismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha alineado a sus sindicatos más influyentes para asegurar un alto acatamiento durante el paro general nacional de 24 horas, que dio inicio a la medianoche de este jueves. Este paro representa el cuarto bajo la presidencia de Javier Milei y el número 48 desde el retorno a la democracia en Argentina, evidenciando la creciente insatisfacción entre los trabajadores.

La medida de fuerza se produce en un contexto económico complicado, donde la actividad fabril muestra signos de declive. Según datos de fuentes sindicales, más de 21,000 empresas han cerrado sus puertas en los últimos dos años, lo que ha resultado en la pérdida de aproximadamente 300,000 puestos de trabajo. Este panorama genera preocupación entre los líderes sindicales, quienes ven en la reforma laboral una amenaza para los derechos de los trabajadores.

Uno de los casos más emblemáticos que ha marcado esta crisis laboral es el reciente cierre de la planta de Fate, la principal fábrica de neumáticos del país. El miércoles, la empresa anunció que cerraría su planta en Buenos Aires, lo que implicará el despido de más de 900 trabajadores, lo que ha elevado el sentir de urgencia entre los sindicalistas para hacer escuchar su voz en defensa del empleo y de mejores condiciones laborales.

El paro general se convierte, así, en una manifestación de descontento no solo contra la reforma laboral, sino también contra un sistema que deja en evidencia las debilidades del tejido industrial argentino. La CGT busca hacer sentir su poder en un momento crítico, reafirmando su compromiso por la defensa de los derechos laborales y la necesidad de un desarrollo económico más equitativo y sostenible para el país.

Palabra de la CGT

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, afirmó que el nivel de adhesión al paro general “es importantísimo”. Y destacó el respaldo “a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales” en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno.

“El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó Sola, titular del Sindicato del Seguro en declaraciones radiales.

Sobre el acatamiento al paro del gremio de transportes UTA, y cómo esto puede condicionar a quienes quieren ir a trabajar, el sindicalista sostuvo que los choferes de colectivos “tienen derecho a expresarse también, y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción”.

Cortes y enfrentamientos en Panamericana, Puente Pueyrredón y Autopista Buenos Aires-La Plata

Este martes por la mañana, se desató una serie de disturbios en varios puntos clave de la Capital Federal, donde grupos de manifestantes gremiales intentaron cortar el acceso a la Panamericana y el Puente Pueyrredón en protesta contra la reforma laboral. La situación se tornó tensa cuando la Policía, respaldada por Gendarmería Nacional, reprimió a los manifestantes con gas pimienta cerca de la zona del Puente Pueyrredón, generando un fricción evidente entre los trabajadores y las fuerzas del orden.

Los disturbios comenzaron cuando los manifestantes, en su intento por cerrar el ramal Tigre de la Panamericana, se encontraron con un contundente cordón de seguridad. La Gendarmería, con el objetivo de evitar el corte total de la autopista, argumentó que había una resolución que impedía a los manifestantes interrumpir la circulación. Este enfrentamiento resultó en una serie de negociaciones que, tras dos horas de tensiones, permitieron la liberación parcial de la traza.

Los trabajadores de la planta Fate, que es emblemática en las protestas debido al reciente cierre de su fábrica, fueron los principales impulsores de la movilización. Durante la protesta, expresaron su descontento por el cierre inesperado de la planta y los despidos de más de 900 empleados, lo que ha dejado a muchas familias en una situación crítica. “Nos echan con un papelito en la puerta”, exclamó uno de los manifestantes, reflejando la angustia de quienes se encuentran en una situación laboral incierta.

Además, la Autopista Buenos Aires-La Plata se encuentra cortada por la presencia de una columna de manifestantes.

A lo largo de la jornada, diversos manifestantes también hicieron un llamado a la defensa del derecho a la protesta, denunciando que las reformas laborales propuestas por el gobierno son “esclavistas”. Este sentimiento de urgencia y reclamo por derechos laborales resonó entre los asistentes, que consideran que no solo están luchando por su trabajo sino también por la dignidad de todos los trabajadores.

A medida que avanzaba la mañana, se lograron abrir algunos carriles de la Panamericana, permitiendo un flujo limitado de tránsito. Sin embargo, las tensiones no han desaparecido por completo, ya que los gremialistas continúan organizando nuevas acciones en respuesta a lo que consideran un ataque a sus derechos fundamentales. Esta situación refleja un clima de creciente descontento social en el país, a medida que se debaten cruciales reformas laborales en el Congreso.

Los servicios afectados por el paro general

La medida de fuerza de este jueves afectará los principales resortes de la vida cotidiana de los argentinos, debido a la adhesión confirmada de los siguientes gremios estratégicos:

–Transporte (CATT y Ugatt): participación total. No habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes, ni vuelos comerciales en todo el país. Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos. Conductores de taxis, remiseros y playeros de estaciones de servicio adhieren.

–Bancos: La Asociación Bancaria (Sergio Palazzo) cierra todas las sucursales al público presencial.

–Estado: ATE y UPCN paralizan la administración pública nacional, provincial, dependencias jerárquicas y más de 800 municipios.

–Logística y recolección: el sindicato de Camioneros (Hugo Moyano) frenará el transporte de cargas, el reparto postal y la recolección de residuos.

–Comercio y Gastronomía: los gremios liderados por Armando Cavalieri y Luis Barrionuevo adhieren a la huelga, aunque la asistencia a los locales dependerá en gran medida de la falta de transporte.

–Dependencias nacionales: sedes operativas de ANSES, PAMI, AFIP y los registros civiles permanecerán con sus persianas bajas o atenderán exclusivamente con personal jerárquico muy reducido.

-Puertos: la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf) se había adelantado, con un paro de 48 horas a partir de las 00 de este miércoles.

–Fútbol: los cuatro partidos del Torneo Apertura se reprogramaron.

¿Qué servicios sí funcionarán?

Pese al alcance de la medida de fuerza, habrá sectores que mantendrán operatividad parcial o total, principalmente impulsados por el sector privado y las regulaciones vigentes:

-Transporte: Las líneas de DOTA que circulan este jueves por el AMBA y no adhieren al paro son: 7; 8; 9; 20; 21; 24; 25; 28; 31; 32; 44; 50; 51; 56; 57; 60; 74; 75; 76; 78; 79; 84; 87; 91; 99; 100; 101; 106; 107; 108; 111; 115; 117; 127; 128; 130; 134; 135; 146; 150; 158; 161; 164; 168; 177; 188; 263; 271; 283; 299; 370; 373; 384; 385; 388; 403; 405; 410; 429; 435; 503; 514; 520; 523 y 570. El resto de las líneas adhieren al paro de UTA.

–Estaciones de servicio: En medio del paro general impulsado por la CGT en contra de la reforma laboral, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) y todas sus Cámaras y Federaciones asociadas confirmaron que las estaciones de servicio no adhieren a la medida de fuerza de la central obrera.

–Comercios y Gastronomía: si bien el sindicato de Empleados de Comercio y los Gastronómicos avalan el paro, la apertura de locales comerciales, restaurantes y supermercados dependerá de la decisión de cada dueño y de la posibilidad de sus empleados de movilizarse ante la falta de transporte público.

–Salud (guardias): los hospitales y clínicas privadas mantendrán operativas las guardias para urgencias y emergencias, aunque la atención en consultorios externos y turnos programados estará suspendida o con fuertes demoras.

–Farmacéuticos: el gremio de Marcelo Peretta fue uno de los pocos en anunciar que no adherirá al paro, por lo que las farmacias funcionarán con normalidad.

–Homebanking: pese a que los bancos estarán cerrados, los sistemas digitales de homebanking, billeteras virtuales y cajeros automáticos funcionarán con normalidad para realizar transferencias y pagos.

–Educación (condicionado): algunos gremios docentes podrían adherir de forma dispar. A esto se suma que la Casa Rosada ya notificó que descontará el día y el presentismo a los empleados estatales que paren, lo que podría motivar a algunos docentes a presentarse en las mesas de examen de febrero.

¿Cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer hoy?

El gremio La Bancaria confirmó su adhesión total a la medida de fuerza, lo que afectará significativamente la operatoria financiera en todo el país.

El titular del sindicato, Sergio Palazzo, ratificó que no habrá atención al público de forma presencial en ninguna sucursal (pública o privada) a nivel nacional durante las 24 horas que dure la huelga. Esto implica que no se podrán realizar trámites presenciales, cobro de cheques por ventanilla ni operaciones cambiarias físicas.

Sin embargo, los usuarios no quedarán completamente aislados financieramente. El servicio de homebanking, las aplicaciones móviles de las entidades y las billeteras virtuales funcionarán con total normalidad para realizar transferencias, pagos de servicios y constitución de plazos fijos.

Asimismo, se espera que los cajeros automáticos operen, aunque advierten que la falta de reposición de billetes (por el cese de los camiones de caudales) podría generar faltantes de efectivo hacia el final de la jornada.

Noticiasurbanas.com