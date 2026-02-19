El sospechoso está detenido por matar a su ex pareja, y su ex suegra. Además, se le atribuye el asesinato de un resmiero en Entre Ríos.

Pablo Daniel Rodríguez Laurta, detenido por un doble femicidio en Córdoba, y por el asesinato de un remisero en Entre Ríos, ahora fue acusado de abuso sexual infantil.

La nueva imputación fue impulsada por el fiscal Juan Ávila Echenique, quien le atribuyó el delito de tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

La medida se adoptó luego de que, en el marco de la investigación, se hallaran imágenes explícitas de menores en dispositivos vinculados al acusado.

La imputación se conoció mientras Laurta permanece detenido y afronta otras causas penales de extrema gravedad en distintas jurisdicciones. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó que la investigación continúa en curso.

Los asesinatos atribuidos a Pablo Laurta

Laurta, de nacionalidad uruguaya, será llevado a juicio en Córdoba por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (26), y de la madre de ella, Mariel Zamudio (54).

En paralelo, está procesado en Concordia por el crimen del remisero Martín Palacio, quien lo habría trasladado desde Buenos Aires hacia Córdoba el 8 de octubre del año pasado.

Según la investigación, Palacio informó a su familia que realizaría un “traslado ejecutivo” y luego se perdió todo contacto. Su Toyota Corolla fue hallado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, en la capital cordobesa.

La hipótesis judicial sostiene que Laurta fue el último pasajero y que lo asesinó de un disparo en la cabeza antes de descartar el cuerpo en distintos puntos de la provincia.

Días atrás, el acusado fue trasladado a Concordia bajo un fuerte operativo de seguridad. La jueza interviniente resolvió prorrogar por 90 días la prisión preventiva, al considerar que restan producir pruebas y que la pesquisa sigue abierta. Actualmente permanece alojado en la Unidad Penal 3.

Tras los crímenes en Córdoba, Laurta escapó con el hijo que tenía con Giardina y fue detenido el 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú.

La joven había denunciado en reiteradas oportunidades a su expareja por violencia de género y amenazas. Contaba con una orden de restricción y un botón antipánico, medidas que no lograron impedir el desenlace fatal.

