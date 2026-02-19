El niño de 8 años permanece internado, mientras la Justicia investiga el accidente ocurrido entre un vehículo UTV y una camioneta en Pinamar que le provocó las graves heridas al menor.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que continúa luchando por su vida tras el accidente entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en Pinamar, fue sometido a su novena operación.

El pequeño, quien lleva más de un mes en tratamiento, se encuentra internado en el Hospital Italiano de San Justo, a donde fue trasladado la semana pasada desde el sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” en Mar del Plata.

A través de su cuenta de Instagram, la madre de Bastián, Macarena Collantes, compartió la noticia, pidiendo a sus seguidores oraciones para la recuperación de su hijo: “Hoy Basti ingresa al quirófano de nuevo. Les pido que lo pongan en sus oraciones. Sanidad para Bastián Valentino Jerez, señor. Amén”, escribió.

Collantes también compartió un mensaje de apoyo en redes sociales, en el que la tía de Bastián expresaba: “Enviemos luz y fuerza, que todavía nos necesita mucho. Sobrino, sos el niño más fuerte del mundo. Dios, tu familia y toda Argentina están con vos. Nunca estás solo”.

La madre de Bastián Jerez fue citada a declarar

Mientras tanto, el proceso judicial avanza. El fiscal Sergio García citó a la madre del niño a declarar el 3 de marzo, según confirmó el abogado Fernando Burlando.

Además, el padre de las dos niñas que viajaban junto a Bastián en el UTV también será llamado a testificar.

Los involucrados en el accidente, Manuel Molinari, conductor de la Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre de la víctima, se encuentran imputados por el delito de “lesiones culposas agravadas”.

Cronica.com