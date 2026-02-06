Tras ser hallado culpable, el exmagistrado federal de Mendoza enfrenta el pedido de una pena máxima y una multa millonaria. Los fiscales también solicitaron condenas para su esposa, sus hijos y el resto de la organización.

El ex juez federal Walter Ricardo Bento fue declarado culpable de varios delitos el pasado martes por el Tribunal Oral Federal N° 2. Este jueves, la fiscalía solicitó para Bento una pena de 18 años de prisión efectiva.

El ex magistrado mendocino fue acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro sistemático de coimas a cambio de favores judiciales en casos de contrabando, narcotráfico y otros procesos de competencia federal. Estos favores incluían libertades, sobreseimientos y beneficios procesales.

Durante la audiencia de este jueves, los fiscales Diego Velasco, María Gloria André y Dante Vega solicitaron que se considere la corrupción en el contexto del Poder Judicial provincial.

En su pedido, los fiscales requirieron que Bento sea sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica, además de una multa de 752 millones de pesos. Esta cifra deberá ser ajustada una vez que la sentencia sea firme.

En su intervención, Bento, quien podría enfrentar una inhabilitación de por vida, pidió ser beneficiado con arresto domiciliario, alegando que su hijo Facundo padece una discapacidad.

La fiscalía argumentó que el principal motor de los delitos cometidos por Bento fue el afán de lucro, y destacó las agravantes relacionadas con el rol de liderazgo del ex juez en la organización criminal y la duración de sus actividades ilícitas.

Además, se solicitó que se impongan penas para otros miembros del grupo delictivo, entre ellos: Marta Isabel Boiza, esposa de Bento, quien podría recibir 6 años de prisión; y Nahuel Bento, hijo mayor del ex juez, a quien se le pidió una condena de 4 años de prisión.

La próxima audiencia final del caso está prevista para el viernes 6 de febrero. En esa sesión, se esperan las réplicas de la defensa, la posibilidad de nuevas palabras finales de los condenados, y luego el Tribunal anunciará la sentencia definitiva para Bento y los otros 16 imputados.

La pena solicitada por la fiscalía de 18 años se encuentra en el rango más alto dentro de la escala penal que podría enfrentarse Bento, que varía entre los 5 y los 50 años de cárcel, dependiendo de los delitos que se consideren probados.

El resto de los abogados implicados en el caso también recibieron solicitudes de condena, como: Martín Ríos, quien podría ser condenado a 5 años de prisión, Francisco “Chato” Álvarez (5 años), y Matías Aramayo (4 años y 6 meses de prisión)

Además, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó una pena de 5 años de prisión para el comisario Gabriel Moschetti, acusado de integrar la asociación ilícita y violar derechos humanos. Asimismo, se pidió para Moschetti 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Detalles del caso

Los investigadores descubrieron que, desde 2007, Bento lideraba una red de corrupción que facilitaba la libertad de detenidos o la modificación de medidas coercitivas a cambio de dinero en efectivo, coimas en dólares, vehículos e inmuebles.

Este esquema de impunidad se consolidaba a través de resoluciones judiciales que otorgaban faltas de mérito, sobreseimientos o incluso modificaciones en las carátulas de los casos.

El 8 de noviembre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Bento como titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza por mal desempeño en sus funciones. Actualmente, el ex magistrado se encuentra detenido en la cárcel de Cacheuta, en Mendoza, donde cumple prisión preventiva.

Cronica.com