Las autoridades acordaron las medidas de seguridad a adoptarse contra los dos menores considerados inimputables.

La Justicia de Santa Fe, junto al Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Niñez provincial, definieron una serie de medidas para los dos menores de 14 años involucrados en el crimen de Jeremías Monzón.

Debido a su edad, ambos son considerados inimputables y permanecen en libertad, a pesar del gravísimo hecho que se les atribuye en contra del adolescente de 15 años asesinado a puñaladas, y cuyo homicidio fue filmado.

La audiencia, de carácter multipropósito, se llevó a cabo este miércoles en los tribunales santafesinos y fue presidida por el juez Gustavo Urdiales. Participaron representantes de distintos organismos del gobierno provincial, así como las partes del proceso penal.

ntre los asistentes estuvieron el fiscal del caso, Francisco Cecchini; el responsable de la Unidad de Menores, Luis Schapa Pietra; los abogados querellantes Bruno Rugna y Diego Martini; las defensas de los menores, Pedro Busico y Martín Durando; y los funcionarios provinciales Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad, y Daniela León, secretaria de Niñez.

Según explicaron los fiscales al término de la audiencia, se aplicaron todas las herramientas previstas en el Código Procesal Penal Juvenil, tras un trabajo conjunto entre las partes, el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial. Las medidas fueron acordadas de manera general, con conformidad de las defensas y de la querella, integrada por la familia de la víctima, que estuvo presente.

Las autoridades aclararon que rige un carácter de confidencialidad impuesto por el magistrado, por lo que no se pueden brindar detalles sobre las disposiciones adoptadas. No obstante, destacaron que el objetivo central es resguardar a las víctimas sin vulnerar el principio de no punibilidad de los menores, y que las medidas ya están vigentes y bajo control judicial.

El crimen de Jeremías Monzón

Jeremías tenía 15 años y fue asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe. La investigación judicial confirmó que tres menores de edad participaron del asesinato cometido el 18 de diciembre pasado. Entre ellos, una joven de 16 que está detenida.

El caso se descubrió el 22 de diciembre pasado, cuando la Policía de Santa Fe recibió un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales y tapado con cartones.

La autopsia determinó que Jeremías recibió 23 lesiones cortopunzantes durante el hecho y, para los investigadores, los homicidas actuaron sobre seguro y a traición. Finalmente, se cree que la detenida lo citó y lo llevó al lugar donde lo esperaban sus dos cómplices: el crimen fue filmado.

