Allegados a Nahir Galarza denunciaron la difusión de fotografías generadas con IA de la joven de 27 años y advirtieron sobre posibles estafas. En la imagen de anzuelo se puede ver a la joven condenada a perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, en la localidad entrerriana de Gualeguaychú, frente a un espejo con un iPhone 17.

De hecho, la foto se volvió viral con el título de “Nahir Galarza sube una imagen luciendo su iPhone nuevo”. Acompañando la imagen de Galarza, los estafadores pedían transferencias de dinero en nombre de ella. Pero no solo eso. También se registraron denuncias por otras estafas con fines sexuales.

La defensa de Galarza pidió no interactuar con estas publicaciones ni aceptar mensajes que contengan esta imagen, ya que es un engaño. Por otro lado, también afirmaron que actualmente se encuentra en la Unidad Penal de Mujeres N°6 de Paraná sin acceso a ningún tipo de dispositivo móvil.

Su última conexión fue en el año 2019 y, si bien en 2024 solicitó usar un celular, desde la prisión se lo prohibieron. Nahir Galarza fue condenada por homicidio doblemente agravado por el vínculo y recibió una pena de prisión perpetua que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2024.

Según fuentes policiales, en la cárcel de Paraná está estudiando Psicología Social y acude a diferentes talleres que se dan en el mismo centro de detención. El asesinato de Pastorizzo, quien era su novio en aquel momento, ocurrió en diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Galarza lo mató dándole dos disparos de arma de fuego y dejó el cuerpo al lado de su motocicleta para luego denunciar un supuesto robo. Al día siguiente, la joven le reconoció a sus padres la autoría del hecho y, más tarde, a las autoridades judiciales.

Días atrás, en un mensaje polémico por cierto, la madre de Nahir le dejó un insólito comentario en las redes sociales a Franco Colapinto, joven piloto argentino en franco ascenso que compite en Fórmula 1: “Ese chico es tan lindo, sería el yerno ideal”.

Como era de esperar, este comentario no pasó desapercibido en X, donde miles de usuarios salieron a comentar. “Creo que te da más miedo tenerla de suegra que manejar el Fórmula 1 a 350 km/h”, afirmó uno de los tantos usuarios.

