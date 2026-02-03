Había comenzado el viernes último tras una orden de la Justicia federal, en el marco de la investigación sobre la mansión de Pilar a nombre de presuntos testaferros del tesorero de la entidad deportiva, Pablo Toviggino.

En el marco de la investigación judicial sobre la mansión del partido bonaerense de Pilar a nombre de presuntos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) completaron este lunes un operativo en el aeropuerto de San Fernando que había comenzado el viernes pasado.

Los efectivos, pasadas las 11, dieron por finalizado el procedimiento en la base aérea, al retirarse del hangar de la empresa Flyzar con la documentación que había sido requerida por la Justicia federal, informaron fuentes del caso.

El operativo fue ordenado el viernes último por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

¿Por qué se realizó el operativo?

Según la investigación, Flyzar es dueña del helicóptero que voló a la propiedad de Pilar en unas 60 oportunidades y el objetivo del procedimiento fue retirar documentación vinculada a los pasajeros que habrían realizado esos viajes.

La Justicia impulsó el operativo debido a que los dos pilotos de la aeronave, en la causa, declararon que no llevaban un registro de los pasajeros ni se acordaban quiénes eran.

Además, argumentaron que el registro correspondiente quedaba asentado en los aeropuertos donde opera la compañía y uno de esas bases aéreas es la de San Fernando.

Cronica.com