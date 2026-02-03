Ambos adolescentes manifestaban su intención de perpetrar ataques masivos en escuelas de distintas provincias del país.

Una investigación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina permitió frustrar una masacre escolar que estaba siendo planificada por dos menores de edad. El caso, de extrema gravedad, incluyó mensajes con contenido de odio racial, antisemitismo y apología de la violencia contra establecimientos educativos.

La causa se inició a mediados de julio del año pasado tras un informe remitido por el Federal Bureau of Investigation (FBI) a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo del fiscal Horacio Azzolin. En ese reporte se alertaba sobre conversaciones mantenidas a través de una red social, en las que dos usuarios manifestaban su intención de perpetrar ataques masivos en escuelas de distintas provincias del país.

A partir de esta información, la fiscalía encomendó la investigación a la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, cuyos detectives llevaron adelante tareas de inteligencia y análisis de fuentes abiertas (OSINT). Como resultado, lograron identificar a los titulares de los perfiles investigados: dos adolescentes, uno domiciliado en La Quiaca (Jujuy) y el otro en la ciudad de Miramar.

En el marco de la investigación se estableció que al menos cuatro domicilios estaban vinculados a la planificación de los ataques: uno en la provincia de Jujuy y tres en territorio bonaerense, ubicados en Miramar y en los partidos de San Martín y Quilmes. Intervino en la causa la Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó la realización de allanamientos simultáneos. Para el operativo en Jujuy se contó con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal La Quiaca de la PFA.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron cuchillos de caza, municiones, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, documentación de interés para la causa y material con simbología nazi.

Desde la Policía Federal señalaron que, de acuerdo con estadísticas elaboradas en conjunto con agencias internacionales como el FBI, en los últimos dos años se registraron al menos 13 investigaciones similares en Argentina que involucraron a menores de edad, lo que evidencia una tendencia creciente a nivel mundial en este tipo de conductas extremistas. La causa fue caratulada como Intimidación Pública y continúa en etapa investigativa, mientras que todos los elementos incautados quedaron a disposición del juzgado interviniente.

