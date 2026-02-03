Son las compañías Start.Ar S.A. e Intermaco SRL y, según denunció ARCA, le deben al Estado más de 283 millones de pesos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció ante la Justicia a dos empresas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia,por retener aportes de sus respectivos empleados en relación de dependencia.

El organismo recaudador realizó una presentación ante el juez federal del partido bonaerense de Lomas de Zamora, Luis Armella, en la que denunció que las compañías Start.Ar S.A. e Intermaco SRL deben al Estado más de 283 millones de pesos.

Esas dos empresas tienen en común a sus autoridades: Jorge Isorna, Nicolás Osta e Ignacio Jakim. El hermano de este último, Leonardo Jakim, representó a la AFA en un acuerdo con India.

Detalles de la presentación judicial

En la presentación judicial, consignada por el diario Clarín, ARCA denunció que Start.Ar S.A. incumplió los pagos de septiembre de 2024 y de marzo a agosto de 2025 por un total de 255.570.196,70 de pesos. La compañía se dedica a la venta al por menor de electrodomésticos, además de equipos de audio y video.

El organismo recaudador, asimismo, aseguró ante Armella que Intermaco SRL incumplió el pago de los aportes patronales de julio y agosto del año pasado por un total de 27.603.798,95 de pesos. Esa empresa está abocada a la venta al por mayor de equipos y programas informáticos.

Para ARCA, las empresas cometieron el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, que tiene una pena de dos a seis años de prisión.

El organismo recordó en la presentación que la ley prevé castigo para el “empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso el importe de los aportes retenidos a sus dependientes con destino al sistema de la seguridad social, siempre que el monto no ingresado superase la suma de pesos tres millones quinientos mil ($3.500.000), por cada mes“.

Por último, ARCA argumentó en su denuncia que en este caso “puede decirse que se configura la conducta delictiva analizada, en tanto se han reunido en la presente elementos suficientes para acreditar la capacidad de la contribuyente de cumplir con la obligación“.

Cronica.com