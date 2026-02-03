Comenzarán a realizarse este martes. También analizarán las cámaras de seguridad de la zona en la que se produjo el ataque.

Avanza la investigación por el ataque a una adolescente de 15 años en Miramar con el inicio de las pericias. Personal de la Policía Científica comenzará este martes el análisis exhaustivo de las muestras obtenidas mediante los hisopados realizados a la joven durante el reconocimiento médico. Estos estudios son considerados la pieza fundamental para identificar al hombre que la emboscó en la zona de la Costanera.

Según confirmaron fuentes del caso, no solo se analizarán las muestras biológicas, sino que también se peritarán minuciosamente las prendas de vestir que llevaba la víctima al momento del hecho. El objetivo primordial es extraer un perfil genético de calidad para cotejarlo con las bases de datos de antecedentes y futuros sospechosos.

Los investigadores esperan que los rastros biológicos puedan suplir la falta de testigos directos en una zona que, a esa hora de la madrugada, presentaba escasa visibilidad.

En paralelo al trabajo de laboratorio, se están analizando las cámaras de seguridad, tanto municipales como privadas, para intentar reconstruir la ruta de llegada y de escape del atacante.

La adolescente, que ya se encuentra en Buenos Aires junto a su familia, recibió la asistencia del gabinete especializado para casos de abuso sexual.

El hecho

La adolescente de 15 años, que veraneaba junto a su familia, fue abordada por un delincuente armado mientras se encontraba con un amigo caminando por la playa el jueves a la madrugada.

El atacante, que portaba un arma blanca, bajo amenazas de muerte, obligó a ambos jóvenes a tirarse sobre la arena en las inmediaciones de la Costanera y la calle 37. El hombre los ató antes de concretar el abuso sexual contra la chica.

Luego, el delincuente robó los teléfonos celulares de las víctimas, los cuales descartó a los pocos metros para evitar que pudieran pedir auxilio de inmediato.

Cronica.com