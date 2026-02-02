En medio de los siniestros que afectan la provincia sureña desde el pasado 5 de enero, el intendente de la localidad de Cholila, Silvio Boudargham, realizó una presentación al respecto en la comisaría local.

En medio de los incendios forestales que afectan la provincia Chubut desde el pasado 5 de enero, el intendente de la localidad de Cholila, Silvio Boudargham, denunció que una red de “falsos voluntarios” vendía elementos enviados desde la ciudad rionegrina de Bariloche para asistir a los vecinos damnificados por los siniestros.

El jefe comunal hizo una presentación al respecto este domingo en la comisaría local. “Traían donaciones desde la localidad de Bariloche y, en lugar de entregarlas a los vecinos, las vendían para su propio beneficio“, sostuvo el intendente de Cholila en su denuncia, a la que accedió el portal El Chubut.

La Policía, en medio de la investigación, detectó a personas que habrían participado en la presunta operación fraudulenta.

Agentes de la fuerza de seguridad observaron a un camión con 60 tanques de agua de 1.200 litros cada uno en una supuesta maniobra irregular.

Al entrevistar al chofer del vehículo, el conductor argumentó que había “5 o 6 tanques donados para entregar” pero que, como no se había logrado recaudar el dinero suficiente para otorgar el resto de manera gratuita a los damnificados, los estaban ofreciendo al público a un “precio moderado” de entre $110 mil y $150 mil.

Los policías giraron las actuaciones correspondientes a la Fiscalía de la Comarca Andina y, si bien no hubo hasta el momento personas detenidas, avanzaba en el mediodía de este lunes la investigación para esclarecer lo ocurrido.

El avance del fuego en la zona

Este domingo, mientras el intendente se encontraba en la comisaría local con el fin de realizar la denuncia, el fuego se encontraba a un kilómetro de la ruta nacional 40 y a tres kilómetros del empalme con la ruta provincial 71, que estuvo cortada durante varias horas.

Esa ruta, en el mediodía de este lunes, permanecía habilitada pero las autoridades recomendaban a los automovilistas circular con extrema precaución, debido a que todavía quedaban varios vehículos de emergencia que continuaban operando en la zona.

