La Justicia bonaerense ordenó la suspensión de todas las actividades recreativas motorizadas en la zona La Frontera del partido de Pinamar, incluyendo la circulación de camionetas 4×4 y vehículos UTV, a tres semanas del accidente con rodados de esas características en el que el nene de 8 años Bastián Jerez sufrió graves heridas.

La medida fue dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, al hacer lugar a un amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Pablo Martínez Carignano.

La resolución, a la que accedió la agencia Noticias Argentinas (NA), impuso el “cese inmediato” y la prohibición de pruebas de destreza, competencias y maniobras temerarias con camionetas 4×4, vehículos UTV, cuatriciclos y motos, aun cuando el sector sea de titularidad privada, por tratarse de conductas de riesgo.

El magistrado rechazó el argumento de la Municipalidad de Pinamar sobre la imposibilidad de intervenir en predios privados y sostuvo que el Estado debe garantizar la seguridad ante “siniestros graves y muertes” que se repiten cada temporada.

La prohibición se mantendrá hasta que el Municipio asegure la señalización, delimitación y supervisión efectiva del lugar.

El estado de salud de Bastián

Bastián, quien resultó gravemente herido durante la primera quincena de enero pasado en la zona de La Frontera, volverá a ingresar al quirófano este lunes,adelantaron fuentes cercanas a la familia.

Ésta será la séptima operación a la que deberá ser sometido desde que ocurrió el siniestro vial.

El menor continuaba internado este lunes en la unidad de terapia intensiva del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti“, de Mar del Plata.

