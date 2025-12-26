El conflicto se desató cuando un grupo de personas se encontraban utilizando pirotecnia en el lugar.

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de Navidad terminó con la muerte de un hombre de 45 años en un complejo habitacional de la ciudad de La Plata, luego de una discusión con un vecino vinculada al uso de pirotecnia.

El hecho tuvo lugar en un monoblock situado en la calle 609, entre 3 y 4, y culminó con la detención de un jubilado de 68 años, señalado como autor de los disparos fatales.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el conflicto se desató cuando los hijos de la víctima se encontraban utilizando pirotecnia en el lugar. En ese contexto, el ahora imputado, identificado como J.C.M., efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas que se encontraba en las inmediaciones del edificio.

Uno de los proyectiles impactó en Daniel Néstor Rubén Ramírez, quien recibió heridas de arma de fuego en el cuello y en el hombro izquierdo, lo que le provocó la muerte en el lugar.

El episodio fue advertido por las autoridades a través de una alerta radial que recibió el personal del Comando Patrulla, que daba cuenta de la presencia de una persona herida por arma de fuego en el complejo habitacional. Al arribar al sitio, los efectivos encontraron a varios vecinos congregados y localizaron el cuerpo sin vida de Ramírez en el descanso de una escalera del monoblock.

Según los testimonios recolectados en el lugar, la agresión se produjo de manera repentina y desde el interior del departamento del acusado. Ante esta situación, los policías ingresaron al domicilio señalado, cuya puerta se encontraba entreabierta, y observaron al hombre apoyando un arma sobre una mesa. En ese momento, lograron reducirlo y proceder a su aprehensión sin que se registraran nuevos disparos.

Durante el procedimiento y el posterior allanamiento, los uniformados secuestraron una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre .40, que habría sido utilizada en el ataque, además de una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 milímetros y diversas municiones.

Entre los elementos incautados se encontraban dos municiones con punta troncocónica, una munición con punta teflonada de color azul, una munición calibre .40 con punta cónica y una funda para pistola. Según precisaron fuentes policiales, ninguna de las armas presentaba pedido de secuestro.

El fiscal de turno, Patricio Barraza, se hizo presente en la escena junto al gabinete de homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, con el objetivo de coordinar las tareas judiciales y periciales. El lugar fue preservado para el trabajo de los peritos, mientras se solicitó la intervención de personal médico y de la morguera para el traslado del cuerpo de la víctima.

Tras conocerse el homicidio, se produjeron momentos de tensión en el barrio. Un grupo de vecinos incendió el automóvil Peugeot 504 propiedad del imputado como represalia por el ataque, lo que motivó el despliegue de un operativo policial para evitar nuevos incidentes y restablecer el orden en la zona.

El detenido fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata, acusado del delito de homicidio. En tanto, la víctima, Daniel Néstor Rubén Ramírez, residía en el mismo complejo habitacional y fue identificada por familiares y vecinos que presenciaron el trágico episodio ocurrido en plena celebración navideña.

