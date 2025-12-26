La administración nacional se dispone a sancionar su primer Presupuesto tras dos años de prórrogas, en una fecha poco habitual pero con antecedentes: en las últimas dos décadas, varias veces la ley de gastos se aprobó entre Navidad y Año Nuevo, desde 2003 hasta el debate exprés de 2017.

El Gobierno de Javier Milei se encamina a aprobar este viernes el primer presupuesto de su gestión, luego de dos años en los que prescindió de contar con la “ley de leyes” y se manejó prorrogando el Presupuesto 2023, de Sergio Massa, aprobado en Diputados el 25 de octubre de 2022, con récord de votos a favor: 180 afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. Fue convertido en ley en el Senado el 16 de noviembre de ese año.

Si pasa lo que todos esperan que suceda, será ley este 26 de diciembre, el día después de Navidad: una fecha infrecuente, pero no inédita. Pasa que ya en otras oportunidades el Presupuesto fue aprobado entre las fiestas, o al filo de las mismas.

En rigor, sucedió dos veces en los últimos 25 años que el Presupuesto Nacional fue aprobado entre Navidad y Año Nuevo. Hablamos del Presupuesto 2018, de Nicolás Dujovne, que se aprobó en tiempos de Cambiemos el 27 de diciembre de 2017. Cabe recordar que ese fue un debate exprés, pues se aprobó en Diputados apenas cinco días antes: el 22 de diciembre. Mauricio Macri decidió tras las elecciones intermedias ganadas esperar a la nueva conformación parlamentaria para tratar el Presupuesto, más allá de que no pudiera esperar que sus bloques dejaran de ser minoría en ambas cámaras.

Recordemos también que el día después de la aprobación del Presupuesto, el recordado 28 de diciembre de 2017 se realizó la recordada conferencia de prensa en la que el equipo económico cambió sustancialmente algunas variables clave del Presupuesto.

El otro caso en que un presupuesto se trató entre las fiestas fue en de 2003, también aprobado un 27 de diciembre por el Senado. Eduardo Duhalde era presidente y Roberto Lavagna ministro de Economía. En Diputados se había aprobado apenas 8 días antes, el 19 de diciembre de 2002.

Al filo de las fiestas se aprobó el Presupuesto 2006, votado en el Senado el 23 de diciembre de 2005. Los diputados lo habían aprobado el 16 de diciembre de 2005. En esa oportunidad, Néstor Kirchner decidió esperar a tener sus propios diputados para comenzar el tratamiento del Presupuesto, si bien ya contaba con el apoyo de los legisladores peronistas. Pasa que el santacruceño no se sentía lo suficientemente empoderado y por eso quería antes vencer a al duhaldismo, cosa que hizo en la que se dio en “la madre de todas lasbatallas”, cuando Cristina Kirchner derrotó con amplitud a Hilda “Chiche” Duhalde en las elecciones bonaerenses para senadores.

Otros casos de votaciones en diciembre se dieron en el año 2000, con el Presupuesto 2001. Tiempo de Fernando de la Rúa, la aprobación se dio en Diputados el primer día de diciembre de 2000 y en el Senado el 7 de diciembre.

El Presupuesto 2007 se aprobó en la Cámara baja el 23 de noviembre de 2006, pero el Senado lo trató con la nueva conformación, 20 días después, el 13 de diciembre.

También sucedió con el Presupuesto 2012, aprobado en Diputados el 14 de diciembre de 2011 y en el Senado el 21. Vale recordar que el oficialismo de Cristina Kirchner venía de haber sido minoría luego de la derrota electoral de 2009, y no trató el Presupuesto 2011. Ya con la nueva conformación producto de la elección ganada con el 54% en octubre de 2010, el kirchnerismo esperó a renovar las cámaras para tratar la ley de leyes.

Durante la gestión de Alberto Fernández se dio el único caso de un presupuesto rechazado. Fue el de 2022, y ahí también se dio con la nueva conformación legislativa, que el oficialismo había perdido. El debate en Diputados se dio el 17 de diciembre de 2021, pero el Frente de Todos perdió la votación, por 121 votos afirmativos, 132 negativos y una abstención. De haber resultado aprobado, la idea de ese gobierno era aprobar el proyecto en el Senado el 23 de diciembre, o bien el 30.

