Un grupo de senadores del cristinismo volvió a pedirle a la vicegobernadora que convoque a sesión.

El kirchnerismo bonaerense intensificó el martes sus presiones políticas internas tras los recientes incidentes registrados en los municipios de Quilmes y Lanús, ambos gobernados por referentes de La Cámpora, y responsabilizó a la vicegobernadora Verónica Magario por la posible pérdida de estado parlamentario de proyectos clave del Poder Ejecutivo provincial. La solicitud se formuló en una nota oficial presentada por un grupo de senadores que responden a Cristina Fernández de Kirchner ante la Legislatura provincial.

Los senadores del bloque kirchnerista exigieron a Magario que convoque a una sesión extraordinaria para el lunes 29 de diciembre, con el objetivo de tratar iniciativas del Ejecutivo que, de no sesionarse, quedarían sin tratamiento. Entre estos, se destacan proyectos para la creación de un laboratorio de producción de medicamentos y de una empresa de atención de emergencias de carácter estatal, ambos ya aprobados por la Cámara de Diputados.

En la misiva, los legisladores cuestionaron a Magario por no avanzar con la convocatoria, al tiempo que hicieron hincapié en que cuenta con el número necesario de votos en la Cámara alta para sesionar y aprobar las iniciativas sin necesidad de apoyos externos. Asimismo, advirtieron sobre la necesidad de “regularizar” los mandatos de los secretarios Legislativo y Administrativo, y pidieron que se abstengan de firmar expedientes bajo riesgo de incurrir en delitos contemplados en el Código Penal.

El pedido de sesión se da en un momento de fuerte tensión interna dentro del peronismo bonaerense, que se ha visto expuesta públicamente tras los enfrentamientos en Quilmes y Lanús entre manifestantes y fuerzas de seguridad o autoridades locales. En Quilmes, la controversia se originó en la aprobación de un paquete de ordenanzas vinculadas al ordenamiento del tránsito, lo que derivó en protestas de organizaciones sociales y enfrentamientos con la policía.

Mientras tanto, en Lanús se registraron nuevas protestas frente al edificio municipal, con participantes reclamando por salarios y condiciones laborales, en un clima que incluyó la quema de un árbol de Navidad y advertencias dirigidas al intendente local, Julián Álvarez. Estos episodios se suman al escenario de disputas y críticas cruzadas entre sectores del peronismo en la provincia.

Los cruces también reflejan una discusión política de fondo sobre la unidad del peronismo bonaerense, luego de las tensiones entre distintos referentes y organizaciones sociales que cuestionan tanto la conducción política como las prioridades del espacio. La situación política y legislativa en la provincia se mantiene así en un clima de incertidumbre, con un foco puesto en la convocatoria de Magario a sesionar y en las posibles consecuencias que tendrá para la agenda legislativa del Ejecutivo.

