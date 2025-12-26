La oposición rechazó el plan de austeridad de Rambaldi. Se pierden la baja de 107 tasas y fuertes descuentos impositivos.

El bloque opositor del rufeilismo rechazó el Presupuesto 2026 y la Tarifaria en una clara maniobra de bloqueo típica del kirchnerismo nacional. La decisión legislativa impide que se aplique el plan del intendente Rambaldi que proponía una fuerte reducción del gasto público en la ciudad. Esta postura política obstaculiza la eliminación de 107 tasas municipales que buscaban aliviar la carga fiscal sobre todo el sector privado.

El proyecto de presupuesto diseñado por el Ejecutivo contemplaba un gasto total inferior al del ejercicio 2025 por miles de millones de pesos. La intención oficial era reducir la presión tributaria sobre los comerciantes minoristas mediante la baja directa en la tasa de industria. La negativa de los concejales obliga a la administración a trabajar con partidas desactualizadas en un contexto que exige mucho ordenamiento.

La administración municipal deberá reconducir ahora el presupuesto anterior ante la imposibilidad de aplicar las nuevas pautas de austeridad. El intendente Rambaldi tendrá que buscar los mecanismos alternativos para alcanzar los objetivos de equilibrio fiscal sin la ordenanza clave. Esta situación genera una traba administrativa que dificulta la gestión diaria de los recursos y la planificación de las obras tan necesarias.

Golpe al bolsillo del vecino

Los contribuyentes cumplidores serán los más afectados ya que perderán el beneficio del 30% de descuento estipulado por el pago de las tasas. El rechazo opositor eliminó también la posibilidad de acceder a una bonificación del 10% por pago de cuota única y otro 10% por el débito web. Estas herramientas de alivio fiscal habían sido diseñadas para premiar el esfuerzo de los vecinos que mantienen sus cuentas al día en fecha.

La tasa de comercio e industria no podrá reducirse como estaba previsto afectando la competitividad de los negocios locales frente a la crisis. El oficialismo defiende una gestión caracterizada por la responsabilidad y la austeridad frente al despilfarro histórico de las otras épocas. Al igual que el modelo kirchnerista el rufeilismo prioriza el conflicto político por sobre el bienestar económico de los vecinos de la ciudad.

Las autoridades invitan a revisar las cuentas públicas en el Tribunal de Cuentas para contrastar los modelos de administración hoy en disputa. La gestión actual busca diferenciarse mediante la publicación de todos los gastos realizados para garantizar el acceso a la información real. El bloqueo legislativo no detendrá la voluntad del Ejecutivo de sanear las finanzas municipales y promover el desarrollo del sector privado.

Derechadiario.com