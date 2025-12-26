El caso ocurrió días pasados en la zona sur del territorio bonaerense. La víctima del intento de asalto resolvió ofrecer resistencia y se defendió a disparos.

Se conocieron impactantes detalles de las autopsias a los dos motochorros que, el martes, fueron muertos a balazos por un almacenero al que intentaron robar en su negocio. El suceso, que alcanzó trascendencia, se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires y el comerciante resultó lesionado a culatazos en la cabeza por los malvivientes.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los fallecidos en el ilícito fueron identificados, en forma oficial, como Juan Carlos Badilla, de 32 años, y Diego Martín Nieto, de 31.

De acuerdo a lo agregado por los informantes, Badilla, que cayó muerto en el interior del local, perdió la vida al sufrir impactos de arma de fuego en la región torácica; mientras que su cómplice, que alcanzó a fugar del almacén para luego caer exánime en la calle, presentaba heridas tanto en el tórax como en la cadera.

Trascendió que los servidores públicos de la comisaría 2ª marplatense certificaron que el mayor de los hampones contaba con antecedentes por daño, lesiones y robo agravado por el uso de arma; en tanto que a Nieto se le habían abierto expedientes por robos y hurtos.



Consta que el hecho se produjo a las 23 del martes 23 de diciembre cuando estos asaltantes, que se movilizaban a bordo de una motocicleta Olmo roja, de 110cc y con dominio finalizado en GTR, arribaron al establecimiento, denominado El Mercadito, situado en la calle 20 de Septiembre al 3600, justo en el cruce con Quintana, en el barrio San José, donde atacaron a culatazos al almacenero, de 48 años.

A raíz de este motivo, la víctima resolvió ofrecer resistencia y se defendió a disparos con una pistola Bersa 3.80. Badilla se desplomó en el comercio y a Nieto lo hallaron muerto en Quintana al 3600, entre 20 de Septiembre y España.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica incautaron, en poder de los abatidos, una pistola Bersa Thunder TPR calibre nueve milímetros, la cual tenía pedido de secuestro, porque había sido sustraída el 13 de diciembre de 2024 en jurisdicción de la seccional 3ª del distrito.

Intervino en la causa penal la doctora Romina Ariana Díaz, fiscal de la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales marplatenses.

