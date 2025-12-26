Por Eduardo Zanini. Especial para NU.

Fiel a su práctica habitual, Jorge Mario Bergoglio se encargó de adoctrinar a toda su línea de herederos antes de partir de este mundo en abril pasado. “No se olviden de los pobres” le dijo a cada uno de quienes lo visitaron en el Vaticano. Desde el punto de vista político parece una potente frase de campaña, en momentos que toma cuerpo la idea de si el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva decide presentarse como candidato presidencial para 2027.

La Iglesia Católica argentina tomó nota de todo lo que predicó Francisco. En la homilía de Navidad, celebrada este jueves en la catedral metropolitana, el prelado habló de encuentro sin descalificaciones ni agresiones, enfatizó en la ayuda a los pobres y enfermos y en comprender la situación social en una escena donde no se apartó de los mensajes evangelizadores de Jesús y de María. Para los intérpretes de la ciencia política fue un nuevo llamado de atención para el gobierno de Javier Milei.

Por lo menos figuran en los registros cinco pedidos de audiencia con el Presidente de la Nación que nunca fueron respondidos, aunque el ejército de las fuerzas del cielo, según ellos mismos se definen, replicó desde las redes sociales el mensaje navideño. “Zurdo”, fue el epíteto más suave que utilizaron los muchachos y chicas que comanda Daniel Parisini,“el gordo Dan”. Mientras tanto la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA) dio a conocer que el lunes realizó un evento en la Casa Rosada con el propio Milei. No se trató de un breve saludo como el que pedían los obispos. El evento fue importante ( sin difusión) y contó con la presencia de su hermana Karina, Manuel Adorni y Diego Santilli escuchando el discurso del Presidente en el mismo.

En el archivo inmediato figura el reclamo urgente de justicia social de la Iglesia Católica volcada en la conmemoración de San Cayetano en el último invierno, en una jornada propicia para un lenguaje menos diplomático. Pan, paz y trabajo.

Pero como los escenarios de cabotaje son siempre impredecibles García Cuerva, abogado, doctor en derecho canónico, de 57 años, piensa desde hace meses, tal como adelantó en exclusiva hace unos días Noticias Urbanas, si finalmente se mete en la discusión política.

La irrupción en la política del pastor evangélico, Dante Gebel actuó como detonante para imaginar escenarios electorales.

Uno de los voceros de García Cuerva asegura que la Iglesia Católica tiene varias ventajas sobre los peregrinos del protestantismo. Una de ellas es el diálogo interreligioso. Otra que en cada pueblo, en cada rincón del país, hay una iglesia como si fuese una unidad básica o un comité. La tercera, basada en la argumentación discursiva, es que los representantes católicos hablan en esta etapa de luchar para terminar con los pobres y la marginalidad, mientras que Gebel pregona en enormes shows mediáticos como lanzarse a escalar peldaños para convertirse en seres millonarios. Sólo el encuentro de los argentinos entre sí parece ser una agenda común, desde diferentes lugares.

En tanto, sus allegados repiten en estricto off que García Cuerva “es una persona preparada” para encarar un contexto difícil y avanzan con lo que pasa día a día.

El aporte del cuadrado de hierro configura un esquema de asesoramiento esencial con García Cuerva como abanderado. Allí están Angel Rossi, el obispo jesuita de Córdoba, Vicente “Tucho” Fernández, hoy con funciones en Roma y el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, el cura villero o callejero del grupo, a cargo de la asistencia social de Cáritas argentina.

Los problemas diarios están en todas las parroquias. El padre Martín Bourdieu, a cargo de la iglesia de San José de Flores, dónde Bergolglio comenzó su carrera sacerdotal, refiere que atienden diariamente el alimento de cerca de 400 personas y el pedido desesperado de ancianos y personas discapacitadas que no les alcanza con lo que reciben mensualmente del estado.

“¿Esto se va a poner peor?”, pregunta Noticias Urbanas en la previa de la misa de nochebuena. El cura piensa dos segundos. “Sí”, afirma sin otro agregado.

En el plano electoral la elección de diputados nacionales del 26 de octubre fue un laboratorio experimental. En Santa Cruz el cura patagónico Juan Carlos Molina ganó las elecciones de medio término. García Cuerva conoce bien esa provincia, ya que fue obispo designado allí por el papa Francisco. “Dale para adelante”, le dijo en reserva cuando Molina lo consultó como un eco calcado de lo que ocurrió en 2007 en Misiones. Entonces el obispo Joaquín Piña se enfrentó al inmenso aparato del cacique misionero Carlos Rovira y le ganó. Bergoglio también bendijo ese sendero. “Dale para adelante”.

En una de sus últimas visitas al Vaticano, García Cuerva, con el estado de salud deteriorado del sumo pontífice, escuchó muy claro lo que le transmitieron. “No te olvides de los pobres, hace lo que tengas que hacer. Dale para adelante”.

