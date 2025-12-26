El presidente realizó un saludo festivo con un repaso de los principales ejes de su gestión y el futuro del Gobierno.

A pocas horas de las celebraciones navideñas, el presidente Javier Milei difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que combinó un saludo festivo con un repaso de los principales ejes de su gestión y un anticipo sobre el rumbo que planea profundizar en los próximos meses.

La publicación estuvo acompañada por un video de 86 segundos y un breve texto que sintetizó el espíritu del mensaje: “Feliz Navidad en Libertad. ¡Viva la Libertad, carajo!”.

A lo largo del video, el mandatario alternó un tono celebratorio con definiciones políticas y económicas, haciendo hincapié tanto en los logros alcanzados como en los desafíos que, según afirmó, aún restan por delante. En ese marco, Milei adelantó que el proceso de reformas continuará con intensidad y avisó: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

Uno de los puntos centrales del mensaje estuvo vinculado a la situación económica. El Presidente destacó el ajuste fiscal llevado adelante desde el inicio de su gestión y lo calificó como un hecho histórico.

“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino, bajando el gasto y bajando impuestos”, sostuvo.

En la misma línea, remarcó avances en materia inflacionaria y social: “Pusimos la inflación en orden y, mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre”.

El Presidente también hizo referencia a la política exterior y a la seguridad interna como áreas donde se registraron avances significativos. En el plano internacional, afirmó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos”.

En cuanto al orden público, recordó la situación previa al inicio de su mandato y la contrastó con el escenario actual: “Recuerden que teníamos nueve mil piquetes por año, hoy es cero”.

En ese contexto, Milei destacó el paquete de reformas en materia de seguridad impulsadas junto a la exministra y actual senadora Patricia Bullrich. “Por eso presentamos con la doctora (Patricia) Bullrich estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia. Fuimos contra los narcotraficantes, reequipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, afirmó durante el mensaje.

Otro de los ejes abordados fue el de las reformas políticas y electorales. El jefe de Estado defendió la implementación de la Boleta Única Papel y subrayó el carácter inédito de la medida. “Ningún gobierno, siendo oficialista, quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”, señaló.

A continuación, reforzó el tono épico del mensaje con una consigna partidaria: “¡A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país! El país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria”.

De cara al futuro inmediato, Milei ratificó su determinación de avanzar con su programa político y económico, incluso en un contexto parlamentario complejo. “Con este Congreso, no tengan dudas que vamos a ir hasta el hueso hasta hacer la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”, expresó.

El mensaje concluyó con un saludo navideño dirigido a la ciudadanía y una referencia espiritual que ya es habitual en sus intervenciones públicas. “Que Dios los bendiga a todos. Que la fuerza del cielo los acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo!”, cerró el Presidente, poniendo fin a un mensaje que buscó marcar el cierre del año y anticipar el rumbo de la gestión en la etapa que viene

