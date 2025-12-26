Estiman que más cerca del Mundial será difícil que la Justicia avance contra el jefe de la AFA. La distancia con Toviggino, que no quiere ser el chivo expiatorio.



En el gobierno de Javier Milei quieren meter presos a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en marzo para poder correrlos de la AFA sin que la FIFA descalifique a la Selección del Mundial.

La evaluación interna que hacen en el gobierno es que hasta marzo inclusive es probable avanzar en la detención del Chiqui porque en la medida que avance el calendario hacia el Mundial, será más riesgoso detenerlo por las consecuencias que podría traerle a La Scaloneta.

La FIFA le impidió a Guatemala, Kuwait e Indonesia participar del mundial de Rusia 2018 porque detectó la intervención del Poder Ejecutivo o el Judicial en las asociaciones. En el caso de Guatemala, la FIFA descalificó al país de las eliminatorias luego de la destitución judicial de dirigentes de la federación local, lo que consideró como injerencia estatal.

En el gobierno creen que si meten preso a Tapia el escenario será diferente y habrá margen para negociar con la FIFA un proceso de normalización que no afecte la participación del equipo de Messi en Estados Unidos, México y Canadá.

En la AFA hay desconcierto por la falta de una estrategia clara contra la ofensiva de varios frentes que llega desde el gobierno y los factores de poder. Por más que el tribunal de ética de la AFA está integrado por jueces federales, Tapia no tiene una defensa fuerte y las causas avanzan por dos carriles diferentes.

El juez federal Luis Armella investiga los vínculos de Tapia y Toviggino con la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, por presunto lavado de dinero. En tanto que el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, también investiga a Toviggino por lavado de dinero por la compra de una mansión con helipuerto en Villa Rosa, Pilar.

El gobierno, por el contrario, tiene la estrategia de atenazar a los principales hombres de la AFA con detenciones de personajes que podrían declarar como arrepentidos. Por eso, en el gobierno festejaron cuando Armella procesó por el delito de encubrimiento agravado a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, y a los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín.

Sánchez, que se negó a declarar como arrepentida, fue detenida preventivamente en su domicilio. El objetivo del gobierno es que alguien termine quebrándose para llegar a Tapia y Toviggino, que para colmo arrastran una relación turbulenta desde hace meses. Toviggino, el tesorero y el hombre que más suele exponerse en nombre de la asociación, no quiere ser el chivo expiatorio en el caso de que el Chiqui se vea obligado a entregar piezas.

Tapia explota su buena relación con Messi y los jugadores de La Scaloneta, al menos en el plano de la imagen pública. En el plano político, el Chiqui se recuesta en el respaldo de Conmebol y su estrecho vínculo con el paraguayo Alejandro Domínguez y de la FIFA, que confirmó al argentino como miembro pleno de su Consejo Directivo en medio de la guerra con Milei. Tanto Infantino como Domínguez se mostraron junto a Tapia la semana pasada, en un fuerte gesto de apoyo.

Pero la Justicia argentina corre por otros canales y Tapia se enfrenta a dos inconvenientes vernáculos. Uno es el nexo del juez Aguinsky con Patricia Bullrich, que tomó la bandera del gobierno contra la AFA. Otro es el distanciamiento con Daniel Angelici. La relación con el Tano se rompió hace años y ahora es más necesaria que nunca, visto el panorama judicial nublado que se le presentó al número uno de la asociación del fútbol.

