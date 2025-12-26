El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires y la víctima era una persona de 44 años. Los policías detuvieron, por el crimen, a un individuo y a una mujer.

Un hombre, de 44 años, fue asesinado a balazos en una pelea barrial, en un suceso registrado el jueves en el sur del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron luego a un individuo y a una mujer, quienes se cree que habrían participado en el crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Ramón Alberto Salinas.

Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia, la cual hacía referencia a una persona herida de bala, que yacía en las cercanías del cruce de Anatole France y Mansilla.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los efectivos policiales hallaron a Salinas, quien debió ser conducido, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón, donde finalmente perdió la vida.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región intercostal derecha.

Minutos más tarde, los servidores públicos de la comisaría 6ª del distrito apresaron al supuesto criminal en la esquina de Basavilbaso y Villegas, en las cercanías del escenario del asesinato; en tanto que capturaron a una mujer, de 41 años, porque habría actuado como cómplice.

Hasta el momento, se cree que el sujeto atacó a disparos a Salinas como saldo de una disputa callejera. Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Unidad Funcional N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

