La ex presidenta permanece internada por un íleo postoperatorio, una complicación frecuente tras cirugías abdominales.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece bajo estricta observación médica luego de presentar una leve complicación intestinal posterior a la cirugía a la que fue sometida días atrás.

Según el nuevo parte médico difundido este miércoles 24 de diciembre, la ex mandataria cursa un cuadro de íleo postoperatorio, una parálisis transitoria del intestino que suele aparecer tras intervenciones abdominales. Desde el centro de salud aclararon que se trata de una complicación frecuente y que la evolución general de la paciente se mantiene dentro de los parámetros esperados para el diagnóstico original.

Kirchner fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis aguda con peritonitis localizada, motivo por el cual continúa recibiendo tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene un drenaje peritoneal. De acuerdo con el informe médico, hasta el momento no presenta fiebre ni signos de infección secundaria, datos considerados positivos por el equipo tratante.

El parte oficial, firmado por la directora médica del sanatorio, precisó que se realizó una tomografía computada de abdomen que confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio. A partir de ese resultado, se implementaron las medidas de soporte correspondientes, como el reposo intestinal y el monitoreo clínico permanente, a la espera de una resolución espontánea del cuadro.

Especialistas coinciden en que este tipo de complicaciones suelen resolverse con tratamiento conservador y control estricto, sin necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, la decisión de mantener la internación responde a la necesidad de vigilancia constante, especialmente considerando el antecedente de peritonitis que motivó la cirugía inicial.

La ex vicepresidenta, de 72 años, había sido trasladada al Sanatorio Otamendi el sábado pasado tras experimentar fuertes dolores abdominales en su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Luego de los estudios iniciales, los médicos indicaron una cirugía de urgencia, que se realizó con la correspondiente autorización judicial y sin complicaciones intraoperatorias.

Desde el inicio de la internación, la evolución clínica estuvo marcada por controles permanentes, administración de antibióticos y seguimiento del balance hídrico. En las últimas horas, los profesionales descartaron la aparición de nuevos síntomas y ratificaron que la paciente permanece afebril, un indicador favorable dentro del proceso de recuperación.

Por el momento, el sanatorio no estableció una fecha estimada de alta médica. La continuidad de la internación dependerá de la evolución diaria del íleo postoperatorio y de la completa resolución del cuadro infeccioso abdominal. Mientras tanto, se mantienen las restricciones de visitas y el acceso controlado al área de internación, conforme a lo dispuesto por la Justicia.

