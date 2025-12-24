Los imputados recibieron un nuevo revés judicial, de cara al juicio por la muerte de Diego Maradona, que ya tiene fecha confirmada para el inicio de los debates.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro declaró “inadmisibles” los recursos de apelación presentados por los abogados defensores de Agustina Cosachov, Leopoldo Luque, Nancy Forlini y Ricardo Almirón, cuatro de los ocho imputados por la muerte de Diego Maradona.

Con este fallo, el juicio en el que se buscará esclarecer el fallecimiento del astro mundial podría comenzar el 17 de marzo de 2025, tal como dispusieron las autoridades del caso.

Vale la pena remarcar que, tras la suspensión del proceso judicial por la filmación del documental “Justicia Divina”, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 7 de San Isidro confirmó la fecha para juzgar a las personas procesadas en la causa.

Los acusados que serán sentados en el banquillo de los acusados son: el neurocirujano Luque; la psiquiatra Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Almirón y su jefe, Mariano Perroni; la coordinadora de la prepaga Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Mientras tanto, sigue la investigación paralela contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien es representada por el abogado Rodolfo Baqué. Ella será sometida a un juicio por jurados, aunque todavía no hay fecha.

La decisión de los jueces de la Sala 3 resolvió uno de los nudos procesales en el camino hacia un nuevo juicio oral. Los camaristas rechazaron el planteo de las defensas.

El pedido principal de los letrados era que todo el grupo de implicados en la causa fuera sometido a un juicio por jurados. Sin embargo, las autoridades judiciales ya habían escindido el expediente en dos vías diferenciadas: por un lado, autorizando el juicio por jurados solo para Madrid; y, por otro, manteniendo para el resto de los imputados el trámite ante un tribunal técnico.

Ahora, el caso sigue su trámite, con audiencias fijadas para 2026 y el desarrollo de juicios en paralelo: por un lado, el ya habilitado juicio por jurados respecto de Madrid; y, por otro, el proceso técnico para el resto de los acusados.

