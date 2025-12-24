Lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella para Micaela Sánchez. La medida también fue establecida para dos choferes que habían sido detenidos junto a la mujer el pasado 11 de diciembre.

El juez federal del partido bonaerense de Lomas de Zamora Luis Armella procesó este martes con prisión preventiva a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, y a dos choferes detenidos junto a esa empleada de la financiera de Ariel Vallejo, vinculado por contratos a clubes y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

El magistrado concedió el beneficio de arresto domiciliario tanto a Sánchez como a los dos conductores: Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Esos hombres, además, oficiaban como custodios. Ahora, los procesamientos pueden ser apelados ante la Cámara Federal de La Plata.

En la causa, además, Vallejo es investigado por presunto lavado de dinero y, en ese contexto, se ordenaron 73 procedimientos, entre otros a sedes de Sur Finanzas, la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

Detalles de la resolución de Armella

El juez, en su resolución, advirtió que hay riesgos procesales y, por ese motivo, denegó la excarcelación pedida por sendos abogados defensores.

La fiscal de la causa, Cecilia Incardona, los había imputado como supuestos coautores de “encubrimiento agravado por destruir, ocultar e inutilizar prueba”.

Sánchez, Da Silveira y Cervín habían quedado detenidos el pasado 11 de diciembre, en el allanamiento a un depósito de la localidad Turdera, en Lomas de Zamora, donde se encontraron documentación, computadoras, cajas fuertes y otras evidencias relevantes para el expediente.

A pocos metros de ese galpón, con dirección en avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, la Policía interceptó una camioneta de la financiera en la que viajaban la tesorera y los dos choferes, tras salir del depósito y en un presunto intento de evasión.

En los descargos ante la Justicia rechazaron las acusaciones y adujeron que dejaban el lugar tras llevarse computadoras que se debían “resetear” para ser usadas nuevamente en la empresa.

Por su parte, Sánchez, madre de una menor que está bajo su exclusivo cuidado, entregó su celular y aportó la clave para el peritaje correspondiente.

Armella, en su resolución, argumentó que concedió arresto domiciliario a la mujer por el hecho de estar a cargo de una nena pequeña.

Cronica.com