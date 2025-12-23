LA EX COMPAÑERA DEL EX NARCO DIPUTADO ESPERT A UN PUESTO CLAVE VINCULADO AL LAVADO

“Cientos de trabajadores bancarios de carrera capacitados” pero prevalece el amiguismo:

Mientras el país se hunde en hambre, despidos y saqueo, “la casta libertaria se reparte cargos clave”. El Gobierno de Javier Milei oficializó la llegada de Carolina Píparo al directorio del Banco Nación, una institución estratégica, “no para el pueblo, sino para los amigos del poder”.

La exdiputada libertaria, “compañera de fórmula de José Luis Espert, aterriza en un banco nación” clave para el sistema financiero “en medio de denuncias, opacidad y un Estado vaciado”. “No hay mérito, no hay concurso, no hay transparencia” : “hay premios políticos mientras Argentina se desangra”.

La motosierra no corta privilegios: “los blinda”. Ajuste brutal para jubilados, trabajadores y pymes; cargos, sueldos y sillones para los cómplices del modelo.

Esto no es cambio: es saqueo organizado.

El dato no es menor considerando que Carolina era del riñon de Espert y de Milei, a pesar de considerarla traidora en la LLA, es premiada con el directorio del Banco Nación acrecentando las sospechas del cargo para no hablar de los financiamientos de los narcos al ahora presidente Milei .