La pobreza multidimensional en Argentina alcanzó el 67 por ciento

Martín Maldonado, doctor en Ciencia Política e Investigador de Conicet, explicó por la 750 a qué se debe esta importante diferencia con los datos oficiales del Indec.

Según el Indec, Argentina tiene en este momento un 31,6 por ciento de pobreza. Sin embargo, las críticas a esta medición vienen de diversos frentes. Por un lado, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (OSDA) de la UCA señaló errores y dijo que la cifra real es de 36,3 por ciento. Por fuera, especialistas señalan que si la pobreza se mide de manera multidimensional, la cifra se duplica y trepa al 67 por ciento.

Así lo explicó por la 750 Martín Maldonado, doctor en Ciencia Política e Investigador de Conicet, quien explicó que “la medición de pobreza arroja un 67 por ciento de personas con carencia en acceso a derechos”, pero que“el Indec solo mide carencia monetaria”.

La medición multidimensional —explicó Maldonado— es la oficial en México, Brasil y Chile. “Bien podría ser en Argentina. Pero es una emisión más cara. Y ningún Gobierno va a querer aceptar ese número de pobres. Y quien lo acepte, tiene que salida cubrir con programas casi al triple de personas que al que asiste hoy”, dijo.

Sin embargo, sobre esta metodología, puntualizó: “Hace tiempo que la pobreza dejó de ser solamente carencia de ingreso monetario. Las dos mediciones oficiales son muy viejas. La de necesidades básicas fue diseñada en 1960 y nunca se cambió. Y la que es por ingresos, que se reporta todos los meses, fue diseñada en 1985”.

“Piensan en la pobreza solo como carencia de acceso a servicios como educación e ingresos monetarios. Y, por cierto, la medición de pobreza por ingresos que reporta el Indec, no sirve en contextos de inflación”, acotó, en tanto, un dato central.

Esto hace que muchas veces, según sostuvo el investigador, la pobreza sea mal informada. “Supongamos que tenemos un paciente con varias enfermedades. Que tiene un cáncer terminal. Ese paciente choca en el auto un día a la tarde y llega al hospital con los huesos quebrados”, comenzó su analogía para explicar esta denuncia.

Y añadió: “En el hospital le medimos la fiebre. Tiene 40 de fiebre. Al otro día tiene 38. Y los medios dicen que el paciente mejora. ¿Correcto? Y sí, la verdad es que mejora. Ahora, ¿no vamos a decir que está politraumatizado y con cáncer terminal? Esa es la forma en la que están comunicando algunos medios”.

Así queda claro por qué Maldonado calificó como “irreal e irresponsable” los titulares periodísticos que atribuyen a un presidente haber “producido 6.000.000 de pobres en 6 meses” o haber “sacado de la pobreza a 10.000.000 de argentinos en un año”.

Seprin y Pagina 12