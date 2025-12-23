Los ladrones habrían desinflado una rueda del auto de la víctima y la asaltaron cuando se detuvo en una gomería. Mirá el video de la persecución.

Dos delincuentes fueron detenidos por el robo de 15 millones de pesos a un enfermero que acababa de retirarlos de un banco en el sur del Gran Buenos Aires.

La salidera bancaria ocurrió cuando la víctima se detuvo en una gomería por un neumático desinflado, aparentemente por los asaltantes.

Según informaron las autoridades, los ladrones empujaron al hombre, rompieron el vidrio del auto y se llevaron la mochila con el dinero. Luego huyeron a pie y subieron a una camioneta azul para escapar.

Personal del Comando de Patrullas local localizó el vehículo y comenzó una persecución que finalizó en Camino Centenario y 509. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento de la fuga.

Los delincuentes abandonaron la camioneta y trataron de escapar a pie pero fueron arrestados a pocos metros. Quedaron a disposición de la Justicia. Los ladrones tienen 47 y 46 años y ambos tienen antecedentes penales.

En el interior de la camioneta, la Policía recuperó la mochila con el dinero. Además del botín robado, secuestraron un celular, guantes, un largavista y la aguja metálica que utilizaron para pinchar el neumático.

La investigación quedó a cargo de la UFI 2 del Departamento Judicial de la jurisdicción, que imputó a los acusados por robo calificado. Los dos serán indagados en las próximas horas.

Cronica.com