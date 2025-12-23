El caso ocurrió en la zona sur del territorio bonaerense, donde se detuvo al delincuente y a un cómplice. DETALLES EXCLUSIVOS.

Se conocieron detalles de la detención de dos ladrones luego de que le robaran 15.000.000 de pesos a un enfermero, en una salidera bancaria. Uno de los malvivientes contaba con antecedentes por secuestro extorsivo. El suceso se registró el lunes en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados tienen 47 y 46 años.

De acuerdo a lo agregado por los informantes, el hecho comenzó cuando la víctima, de 50 años, extrajo la suma monetaria de un banco situado en 44, entre 26 y 27, y ascendió a su camioneta, pero entonces advirtió que la misma tenía desinflado uno de los neumáticos.

Trascendió que, por tal motivo, el enfermero se dirigió con el vehículo hasta un taller mecánico, ubicado en el cruce de diagonal 73 y calle 29, ocasión en la que ambos individuos aparecieron en el local y, luego de empujar al damnificado, rompieron el cristal de la ventanilla trasera izquierda de este rodado y, de tal forma, le sustrajeron una mochila, en cuyo interior se hallaban los billetes.}

Con rapidez, los marginales huyeron a bordo de una camioneta Citroën Berlingo azul, con el dominio finalizado en 769. Integrantes del Cuerpo Motorizado de la Sección de Apoyo de Seguridad Urbana (S.A.S.U.), con la asistencia del Comando Patrulla (C.P.) y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (U.T.O.I.), empezaron a perseguir a los hampones.

Al arribar a la esquina del Camino Centenario y la calle 509, los delincuentes bajaron de la camioneta y pretendieron escapar a la carrera, pero resultaron capturados por los efectivos policiales, recuperándose el dinero que había sido robado.

A su vez, se incautaron, en poder de los implicados, una aguja de metal (utilizada para pinchar ruedas), un largavistas, un par de guantes y un aparato de telefonía celular.

Minutos más tarde, a los aprehendidos se los condujo a la comisaría 4ª del distrito.

Antecedentes

Miembros de la seccional certificaron que el mayor de los detenidos tenía antecedentes por “Robo calificado” y por “Encubrimiento agravado, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de guerra”, en tanto que su cómplice era una persona que había incurrido en “Tentativa de robo calificado”, “Hurto en flagrancia” y además en un “Secuestro extorsivo” (del 9 de diciembre de 2002) perpetrado en el sur del conurbano.

En la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Robo calificado”, intervino la doctora Betina Judith Smolinsky de Lacky, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 de los tribunales platenses.

Cronica.com