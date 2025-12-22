Los operativos se desarrollaron en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde los investigadores apresaron a tres sospechosos.

Tres dealers que se dedicaban a vender cocaína y marihuana y que, se asegura, integraban una banda de falsos policías, fueron detenidos por los pesquisas como saldo de diez allanamientos concretados el fin de semana en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son dos mujeres, de 49 y de 19 años, y un individuo, de 24. A la vez, se procedió a identificar en el sumario a dos sujetos, de 28 y de 32.

Según agregaron los informantes, en la requisas, los servidores públicos de la comisaría 3ª y del destacamento operativo del distrito, con apoyo de miembros de la Unidad de Policía de Prevención Local (U.P.P.L.), incautaron 1770 dosis de cocaína, otras 457 de marihuana, una serie de elementos utilizados para fraccionar esas drogas, la suma de 52.000 pesos, tres balanzas de precisión, un cuaderno con diversas anotaciones de la venta de las sustancias ilegales, dos chalecos antibalas (uno de ellos con pedido de secuestro porque le había sido robado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la zona oeste del conurbano bonaerense y el otro con la numeración suprimida) y un aparato de telefonía celular.

Trascendió que los operativos, dispuestos por el doctor Sebastián Gabriel González, de la Unidad Funcional N° 4 -temática de Drogas de la zona- se realizaron en fincas situadas en las calles Pinzón, General Rivas, Manuel Estévez y José María Montaña.

Expediente

Consta en el expediente que el mismo se abrió el 30 de noviembre cuando un hombre, de 51 años, debió ser operado por los médicos en el Hospital Doctor Cosme Argerich, en el barrio porteño de La Boca y al ser baleado en el estómago por dos mujeres, en Manuel Alberti al 1400, en el cruce con General Las Heras, en una pelea originada en la venta de drogas en el vecindario.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Tentativa de homicidio y comercialización de estupefacientes”, el Juzgado de Garantías N° 1 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Cronica.com