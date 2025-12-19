Ocurrió durante la madrugada de este jueves y la Justicia trata de identificar a los autores del hecho. Se llevaron comida del establecimiento.

Delincuentes entraron a robar en una escuela del departamento de San Pedro de Jujuy, donde cocinaron y comieron durante el tiempo que estuvieron en su interior.

Un insólito hecho fue descubierto en horas de la mañana de este jueves por personal del establecimiento educativo y las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal de la Seccional Nº 25 de La Esperanza.

Según informó Jujuy al Momento, personas desconocidas entraron por el patio trasero de la Escuela Primaria Nº 293 Justo José de Urquiza, ubicada en el paraje Parapetí de San Pedro de Jujuy.

Para poder entrar, los malvivientes rompieron la puerta de la cocina del establecimiento, apoderándose de una caja de pollo y de carne vacuna que había en el lugar, entre otros elementos.

Lo más llamativo fue que los delincuentes utilizaron otros elementos que había en el lugar para cocinarse y comer, antes de retirarse de la escuela, intentando además llevarse una pantalla monito, la cual no pudieron finalmente apoderarse.

El personal de la escuela se enteró de lo ocurrido, e inmediatamente la directora del lugar dio aviso a la comisaría que por jurisdicción corresponde.

Desde el Ministerio Público de la Acusación ordenaron la recolección de testimonios al personal de la escuela y a vecinos del sector. Además de las tareas de recopilación de imágenes de cámaras de seguridad para determinar la identidad de los autores.

