Tiene 42 años. Se sospecha que era la administradora de un blog especializado en los casinos y cómo ganar dinero apostando. Ante la Justicia sostuvo que tiene problemas de salud mental. Ella misma confesó que apostó la plata en un salón comercial de juegos.

Romina Enríquez, era la mamá encargada de cuidar los ahorros para la fiesta de egresados de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19 en Eldorado, Misiones, pero según dijo se gastó la plata “en el casino”.

Ahora se sospecha que la mujer, de 42 años, era administradora de un blog especializado en la industria de los juegos de azar donde de da información sobre cómo ganar dinero apostando.

El blog se llama “CasinoTopsOnline”. Allí Enríquez se presentaba como una “apasionada del juego” y “referente en el análisis de tendencias, novedades y la historia del sector”. Se supone que hace ya cinco años que escribe ahí. Según sus propias palabras “se ganó la reputación de ser una experta en la materia” y buscaba que sus lectores tuvieran una comprensión profunda del contexto del juego en el país.

En su último posteo, realizado el 10 de mayo de 2023, ofreció a sus lectores un artículo titulado “Dominar el arte de calcular las probabilidades: consejos y trucos”. Estaba enfocado en revelar el secreto para ganar importantes sumas de dinero en el mundo de las apuestas.

La estafa

Las 35 familias desde abril aportaban 60 mil pesos por mes para la fiesta de egresados. Enríquez era la encargada de juntar y guardar ese dinero. Pero a horas del evento los padres se enteraron que los 17.500.000 pesos recaudados habían desaparecido. Al intentar pagar los saldos del catering, el DJ y la fotografía descubrieron que casi nada estaba pago, solo la seña del salón de fiestas.

Según relataron los damnificados durante meses recibieron excusas y promesas de comprobantes que nunca llegaban. Tras el escándalo Enríquez escribió en el grupo de WhatsApp: “La verdad es que no hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino. Usé la plata pensando que la iba a recuperar y me fui embarrando cada vez más”.

“Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona”, lamentó Mónica, una de las madres damnificadas. Se había cubierto el 15% de los servicios contratados para el evento. La fiesta finalmente se pudo hacer gracias a la solidaridad de los vecinos y comerciantes de la zona que donaron comida y servicios.

Los padres la denunciaron por estafa. A través de su abogado, Enríquez presentó un pedido de eximición de prisión argumentando supuestos problemas de salud mental., El escrito fue acompañado por un informe psiquiátrico.

El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, aseguró que se trata de “una de las estafas más grandes que se conocen en Eldorado”

