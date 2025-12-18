Rodrigo Gómez cumplía funciones de vigilancia en la quinta presidencial y fue hallado muerto este último martes. Mientras sus seres queridos lo despiden, la Justicia espera el resultado de la autopsia.

Familiares de Rodrigo Gómez, el soldado que se habría quitado la vida el pasado martes por la mañana en la Quinta de Olivos, manifestaron su dolor a través de distintas publicaciones en redes sociales.

“Qué dolor que dejaste Rodri, te voy a extrañar. Siempre en mi corazón y en mi recuerdo, mi soldado”, compartió una de sus tías, en un mensaje acompañado de una foto.

Otro de sus seres queridos también lo despidió, con palabras muy sentidas por la perdida. “Te voy a extrañar Rodri”, o “descansá en paz sobrino”, escribió, junto a imágenes de Gómez con el uniforme del Ejército argentino.

“Hoy hay mucho dolor en mi corazón y mi alma llora de tristeza por tu partida Rodrigo Gómez”, expresó otra, junto a emojis de caras llorando, una paloma y una cinta negra de duelo.

Gómez, que tenía 21 años y estaba cumpliendo tareas de vigilancia en la Quinta presidencial, donde habría dejado una carta de despedida, que sería clave para demostrar que suicidó.

El escrito, presuntamente hecha por él, estaba dirigida a sus camaradas y a su familia, donde indicaba que debía una fuerte suma de dinero.

Según trascendió, el fallecido era oriundo de una pequeña localidad de la provincia de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo.

La investigación quedó a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó la autopsia del cuerpo del soldado que se habría quitado la vida en la Quinta de Olivos, en busca del esclarecimiento del caso descubierto durante la madrugada de este martes.

