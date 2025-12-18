La oposición volteó el crítico capítulo XI del presupuesto en la madrugada de este jueves y le asestó un durísimo golpe a Javier Milei, que estalló de furia cuando en el curso de la tarde le informaron que los gobernadores tenían los votos para rechazar el artículo 75, cuyo texto derogaba las leyes de aumento para las universidades y emergencia en discapacidad.

La sorpresa del oficialismo fue total, sobre todo porque descontaba que los gobernadores terminarían apoyando el proyecto después de haber regado a las provincias aliadas con ATN de forma deshinibida. Sin embargo, el radical Diógenes González, hombre de Gustavo Valdés, y la neuquina Karina Maureira, que responde a Rolando Figueroa, se plegaron a la oposición, mientras que el chaqueño Osvaldo Cipolini y el enterriano Darío Schneider terminaron absteniéndose, marcando un límite de Frigerio y Zdero a la Rosada.

Además, los tres representantes de Raúl Jalil y dos de Osvaldo Jaldo se acoplaron al peronismo y Provincias Unidas para abortar el capítulo polémico. Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, por su parte, repartieron respaldos y rechazos entre sus siete legisladores de Innovación Federal. El tucumano Jaldo fue el único que anticipó su voto en un comunicado.

Menem puso en tratamiento los artículos fatídicos cerca de la 1:30 del jueves y la oposición juntó 123 votos contra 117 del oficialismo y los aliados, volteando así el articulado que borraba la ley de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Ese articulado un grave error político del ministro Toto Caputo. De inmediato hubo pases de factura entre los negociadores del Gobierno: “Son unos cagones, no se animan a decirle que no a Toto”, afirmó a LPO un asesor de los libertarios.

Menem busca un acuerdo desesperado con el kirchnerismo para salvar el presupuesto y le ofrece un lugar en la AGN

El oficialismo había llegado confiado al momento de la votación, a caballo de la moción que impuso Gabriel Bornoroni al inicio de la sesión para que se apruebe la ley capítulo por capítulo en vez de artículo por artículo. El objetivo era blindar el 75 porque, según comentaron fuentes parlamentarias a LPO, Milei amenazaba con vetar el presupuesto si la oposición barría esa parte del proyecto.

Ese artículo fue un grave error político de Caputo, en el gobierno son unos cagones, no se animan a decirle que no a Toto.

Entre los radicales del interbloque Unidos se jactaban de que el gobierno perdió tres veces este año contra las universidades y los discapacitados: las normas se aprobaron en ambas cámaras pero Milei las vetó, luego el Congreso insistió con dos tercios en Diputados y en el Senado pero Toto Caputo inventó el artículo 75 y ahora los legisladores enterraron la iniciativa del Ministerio de Economía.

Ante la algarabía opositora, Menem intentó continuar con la votación del último capítulo de la ley pero Nicolás Massot pretendía introducir una serie de artículos al capítulo 11, tras el rechazo logrado. En medio del desconcierto, el riojano pidió un cuarto intermedio para reunirse con los presidentes de bloque.

Ya a la tarde en el Gobienro vieron que se complicaba y el ministro del Interior, Diego Santilli, desembarcó en la Cámara de Diputados junto a Lule Menem. El titular de la Cámara Baja, Martín Menem, llegó a ensayar una maniobra desesperada para trabar un acuerdo con Germán Martínez, como reveló LPO, para otorgarle un lugar a Pamela Caletti, diputada mandato cumplido que responde al salteño Gustavo Sáenz.

De esa manera, especulaban en el oficialismo en base a conversaciones avanzadas entre el riojano y el jefe de la bancada peronista, los legisladores que respondían a los gobernadores del norte y los de Provincias Unidas podían allanarse a votar el capítulo que iba desde el artículo 67 al 78.

Pasada la medianoche, el horizonte del gobierno empezó a ensombrecerse. De hecho, un diputado libertario admitió el vértigo: “estamos muy justos para el capítulo XI”, dijo a LPO.

Se pasaron de angurrientos y perdieron, les volteamos todo el Capítulo 11.

Después del porrazo, un legislador del interbloque Unidos describió a Menem como “un boxeador que quedó grogui”, en referencia al knock out.

Juan Grabois se despachó enseguida por Twitter. “Se pasaron de angurrientos y perdieron. Les volteamos todo el capítulo 11”, se jactó, y agregó: “No pudieron derogar la actualización de la Asignación Universal por Hijo ni las asignaciones familiares. No pudieron derogar la ampliación del Régimen de Zonas Frías”.

La Politica On Line