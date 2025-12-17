El informe preliminar determinó de qué murió la mujer que envenenó a sus mascotas. Restan más pericias para profundizar en la investigación.

El informe preliminar de autopsia de la mujer de 64 años que se quitó la vida en Mar del Plata, luego de envenenar a 28 mascotas, entre gatos y perros, determinó que falleció por “una falla multiorgánica por intoxicación”.

Hasta ahora, las autoridades no pudieron determinar la sustancia que le provocó la muerte. Para ello, habrá que esperar el resultado de estudios que todavía están pendientes.

“Hacen falta estudios complementarios y otras determinaciones de laboratorio”, aseguraron fuentes cercanas a la causa al portal 0223.

Los investigadores confirmaron el saldo total de animales muertos en Parque Hermoso ascendió a 16 perros y 12 gatos, mientras que apenas 8 sobrevivieron: 3 quedaron en observación y 5 al cuidado de una vecina.

La mujer de 64 años intoxicó a una treintena de mascotas y luego se atrincheró dentro de la casa ubicada en inmediaciones de calle 200 entre 11 y 9, donde habría ingerido el mismo veneno.

Luego de las primeras tareas que hizo personal del Comando de Patrullas, policía Científica trabajó en el lugar y luego Zoonosis municipal y Defensa Civil hicieron la limpieza de la vivienda.

El hecho puso en alerta a organizaciones proteccionistas y vecinos del lugar, quienes convocaron a una movilización para generar conciencia por la violencia animal.

Todo comenzó cuando residentes de la zona notaron movimientos extraños en la casa ubicada sobre la calle 200, entre 11 y 9. Algunos relataron haber visto a la mujer manipulando productos tóxicos, mientras otros alertaron sobre la ausencia repentina de los animales que solían merodear por el lugar.

Una llamada al 911 movilizó a efectivos de la Policía Bonaerense y a personal del SAME, quienes ingresaron a la vivienda forzando la puerta principal. Dentro del inmueble, encontraron a la mujer inconsciente, con signos de intoxicación. Pese a los intentos por reanimarla, falleció en el lugar.

Los animales que sobrevivieron al episodio, fueron rescatados por una vecina, que los mantiene en resguardo. La fiscalía a cargo de Alejandro Pelegrinelli investiga el caso, caratulado como “averiguación de causales de muerte”.

Si bien aún no hay una confirmación oficial sobre los motivos, no se descarta que la mujer atravesara un cuadro depresivo. Según trascendió, no tenía antecedentes psiquiátricos conocidos ni denuncias por maltrato animal. El caso también generó debate sobre la necesidad de reforzar los controles sobre acumuladores compulsivos de animales y el acceso a productos tóxicos sin regulación.

Cronica.com