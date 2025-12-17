Una universidad argentina puso en marcha la primera computadora cuántica del sistema universitario y la compartirá con otras instituciones

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) incorporó una computadora cuántica y firmó un acuerdo con otras universidades e instituciones científicas argentinas para impulsar un programa que permita compartir recursos, formar investigadores y avanzar en el conocimiento de tecnologías cuánticas.

¿Qué es una computadora cuántica y qué ventajas tiene?

Foto | UNAHUR

Cuando hablamos de este tipo de computadoras, nos referimos a un sistema basado en los principios de la mecánica cuántica para aplicarlo al cálculo y procesar información de una forma que no es la programación tradicional.

Y si nos ponemos más detallistas, podemos aclarar que la mecánica cuántica es la ciencia que estudia el comportamiento de la materia y la energía a escalas atómicas y subatómicas, o sea, las unidades más pequeñas posibles, como los electrones, los neutrinos y los fotones.

Hablamos de una tecnología que podría calcular en pocos minutos lo que una computadora clásica tardaría años. Y en lugar de bits, utiliza qubits. En definitiva, una computadora cuántica puede hacer muchísimos cálculos en paralelo, superando las capacidades de la computadora clásica.

Las posibilidades son infinitas: entre sus aplicaciones están la criptografía, la optimización de sistemas y desarrollos de nuevos materiales y medicamentos a través de simulaciones moleculares precisas, entre otros, que pueden tener enormes implicaciones económicas y sociales.

Foto | UNAHUR

Acuerdo con instituciones científicas: una red de conocimiento y desarrollo

El programa que hermana a las universidades y centros de investigación científica tiene un objetivo: al respecto, Jaime Perczyk, rector de la UNAHUR, declaró que “incorporar este tipo de equipamiento es una inversión estratégica para fortalecer la formación de estudiantes, docentes e investigadores de todo el sistema universitario argentino”.

Son parte de esta iniciativa la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional San Antonio de Areco, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, La Universidad Nacional de Quilmes, la Comisión de Investigaciones Científicas y la Asociación Física Argentina.

Por último, junto con la computadora, la UNAHUR contrató un servicio de Amazon en la nube que permite trabajar con otras computadoras cuánticas de mayor tamaño, situadas en distintos puntos del mundo.

Otros avances en Argentina

Además de este hito universitario, el país cuenta con otros proyectos de alto nivel:

Centro Atómico Bariloche (CNEA): Científicos del Instituto Balseiro y la CNEA trabajan en el desarrollo de un procesador cuántico con circuitos superconductores .

Científicos del Instituto Balseiro y la CNEA trabajan en el desarrollo de un . Universidad de Buenos Aires (UBA): Investigadores como Juan Pablo Paz lideran laboratorios que han hecho contribuciones fundamentales en la corrección de errores cuánticos a nivel teórico y experimental.

Este avance posiciona a Argentina como uno de los referentes regionales en la formación de talentos para la “segunda revolución cuántica”.