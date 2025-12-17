Ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires. La víctima tenía 57 años.

Una mujer, de 57 años, fue asesinada al ser atacada a cuchilladas por su hijo, de 27, quien luego sufrió heridas, tras pretender suicidarse al arrojarse desde el primer piso de la vivienda en la que residían, en un matricidio registrado el martes en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Fabiana Stella Maris Torres.

De acuerdo a lo agregado por los informantes, el hecho se produjo en una casa situada en la calle Juramento al 4900, donde el hombre atacó a su progenitora y, de inmediato, resolvió lanzarse del primer piso del mencionado inmueble.

La mujer fue llevada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Doctor Luis Güemes, donde finalmente falleció.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cadáver y lograron determinar que presentaba heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Apresado

Mientras tanto, el sospechoso fue arrestado por los integrantes del Comando Patrulla de la localidad y llevado a un centro asistencial del vecindario, donde quedó alojado con custodia policial.

Servidores públicos de la Comisaría Cuarta del distrito se encargan de investigar lo acontecido.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio e intento de suicidio”, la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales de la jurisdicción.

