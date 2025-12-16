El plan que presentó Santiago Bausili contempla la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario para la tenencia de divisas

El Banco Central (BCRA) comienza un plan de remonetización de la economía y, desde el 1º de enero, estará vigente un programa de compra de reservas. La autoridad monetaria prevé acumular entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones durante el año próximo.

La entidad que conduce Santiago Bausili calcula un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre del año que viene. Según el comunicado publicado este lunes, esto podría ser abastecido mediante la compra de u$s10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Punto por punto, cómo será el nuevo esquema del BCRA para el dólar

A partir del 1° de enero de 2026, el BCRA implementará un nuevo esquema para acumular reservas internacionales. Criterio basado en la demanda de dinero: El programa está alineado con la proyección del BCRA para el crecimiento y la remonetización de la economía durante 2026.

Meta de la base monetaria: Se prevé aumentar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia diciembre de 2026.

Montos de compras de reservas: Si la oferta de la balanza de pagos lo permite, la compra será de hasta u$s10.000 millones. Un incremento adicional de la demanda de dinero del 1% del PBI podría subir este monto a u$s17.000 millones.

Política monetaria sin presión inflacionaria: El BCRA busca evitar "esfuerzos sostenidos de esterilización" mientras la demanda de dinero crezca según las expectativas.

Flexibilidad ante cambios de condiciones: Si la demanda de dinero no evoluciona como lo proyectado, el BCRA tiene previsto aplicar medidas correctivas de acuerdo a su programa económico.

Compatibilidad con la liquidez del mercado de cambios: Las compras diarias de reservas se ajustarán al nivel de liquidez del mercado de cambios, fijando un tope inicial del 5% del volumen operado por día.

Compras en bloque: El BCRA podrá realizar operaciones en grandes volúmenes para evitar interferencias en la estabilidad y el funcionamiento habitual del mercado.

Objetivo general: Acumular reservas sin generar distorsiones ni presiones sobre los precios, acompañando el proceso de estabilidad macroeconómica.

Acumular reservas sin generar distorsiones ni presiones sobre los precios, acompañando el proceso de estabilidad macroeconómica. Los límites superior e inferior de la banda de flotación del tipo de cambio se actualizarán mensualmente según la última cifra de inflación mensual publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , considerando un rezago de dos meses.

mensualmente según la última cifra de inflación mensual publicada por el , considerando un rezago de dos meses. El límite máximo de la banda tenderá a incrementarse en términos reales con el paso del tiempo. Las bandas de flotación continuarán actuando como un mecanismo para restringir fluctuaciones bruscas y movimientos extremos en el valor del tipo de cambio. Este ajuste no contempla la inflación de Estados Unidos.

