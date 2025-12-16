La fuerza porteña resolvió echar a la uniformada al considerar que su conducta afectó la ética, el decoro y el prestigio de la Policía de la Ciudad. El caso generó repercusión y reabrió el debate sobre el uso de redes sociales por parte de miembros de fuerzas de seguridad.

La Policía de la Ciudad exoneró este lunes a la oficial Nicole Verón, luego de que se viralizaran en redes sociales una serie de videos de contenido erótico grabados mientras vestía el uniforme oficial de la fuerza.

La decisión de las fuerza porteña fue confirmada a través de la Orden del Día Institucional (ODI) N° 232, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. En ese sentido, la medida fue dispuesta por el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, quien resolvió la exoneración al considerar que la conducta de la agente “repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público” y colisiona con los principios fundamentales de la vocación policial.

La oficial, quien llevaba tres años de servicio en la fuerza, publicaba en plataformas como TikTok e Instagram distintos videos subidos de tono, en los que siempre utilizaba el uniforme reglamentario de la Policía de la Ciudad. Además, en varias de las imágenes, difundidas masivamente en los últimos días, se la observa junto a otra mujer —que no fue identificada como integrante de la fuerza— realizando gestos insinuantes y convocando a la interacción del público.

Desde la institución señalaron que en los videos “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin distintivos que permitan individualizarlas, invitando a quienes visualizan el contenido a comentar y realizar lo que pidan, con una notoria actitud insinuante”.

Según indica comunicado oficial, el accionar de la oficial constituyó un uso indebido de las prendas y del equipamiento policial, lo que derivó inicialmente en su separación del servicio y pase a situación pasiva.

Por último, se resolvió su exoneración definitiva luego del análisis administrativo. El documento sostiene que la conducta “afecta notablemente el prestigio de la institución” y aclara que de esta forma se busca preservar el orden público y los principios que rigen la seguridad pública. La Policía de la Ciudad fundamentó la sanción en lo establecido por la Ley 5688, que regula el accionar y los principios rectores de la Seguridad Pública en la Ciudad de Buenos Aires.

