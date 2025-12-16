El nuevo esquema de bandas cambiarias atadas a la inflación impulsó los bonos y redujo el riesgo país.

El riesgo país argentino registró este lunes una fuerte caída del 4,8%, luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunciara una actualización clave en el esquema de bandas cambiarias. El indicador elaborado por JP Morgan cerró la jornada en 594 puntos básicos, perforando nuevamente el umbral de los 600 y consolidando una señal positiva para los mercados financieros.

La baja se produjo como respuesta directa al anuncio oficial de que, a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se ajustarán mensualmente en función del último dato de inflación publicado por el INDEC. La decisión fue interpretada como un paso adicional hacia un régimen cambiario más previsible, con reglas claras y sin discrecionalidad política.

La reacción del mercado fue inmediata. Los bonos soberanos argentinos mostraron subas generalizadas durante la rueda, con alzas de hasta 2,9%, lo que explica la compresión del riesgo país. El panel de títulos públicos se tiñó de verde, reflejando una mejora en la percepción de solvencia y en la credibilidad del programa económico.

Desde el BCRA, conducido por Santiago Bausili, explicaron que la medida forma parte de la fase III del programa económico, cuyo objetivo central es profundizar la estabilidad monetaria y fortalecer el proceso de remonetización de la economía. En ese marco, la autoridad monetaria también anunció un esquema para incrementar las reservas internacionales, atado a la evolución de la demanda de dinero y a la liquidez del mercado cambiario.

La caída del riesgo país refuerza la tendencia observada en los últimos meses, en los que el indicador viene retrocediendo de manera sostenida como consecuencia del ordenamiento fiscal, la desaceleración inflacionaria y la eliminación de distorsiones heredadas. En ese contexto, la nueva señal del BCRA fue leída como una confirmación de que el rumbo económico no se altera ante la coyuntura política.

Mientras sectores de la oposición advierten sobre supuestos riesgos cambiarios, los datos muestran que el mercado responde de forma concreta a las decisiones técnicas y previsibles. Con reglas claras y disciplina macroeconómica, el Gobierno nacional continúa acumulando respaldo financiero.

Derechadiario.com