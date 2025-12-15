El episodio comenzó cuando las menores se cambiaban en camarines tras un espectáculo. El hombre fue detectado en ese sector por los padres de las chicas, quienes lo acusaron de estar filmando a las chicas con su teléfono celula

Un empleado de los Elencos Estables de la Nación, de 37 años, murió luego de protagonizar un grave incidente en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un espectáculo con participación de nenas. El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo de Cecilia Incardona.

El episodio ocurrió durante la noche del viernes último en los camarines del edificio, cuando alumnas de la Escuela de Formación Nacional en Danza se cambiaban tras la función “Navidades del mundo“. El hombre de 37 años fue hallado en el sector y los padres de las menores lo acusaron de haberlas filmado con su teléfono celular.

Tras ser increpado por familiares de las nenas, el personal de seguridad del Palacio Libertad trasladó al sospechoso a otro sector del edificio por orden de autoridades de la Dirección Nacional de Elencos Estables.

En ese lugar, el hombre de 37 años sufrió una crisis nerviosa y se arrojó por una ventana del segundo piso, que da a la calle Bouchard, precisaron fuentes del caso.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo asistió y lo trasladó luego bajo custodia policial a un hospital porteño con heridas graves, aunque consciente. Finalmente, falleció el sábado por la mañana a raíz de las lesiones.

El teléfono celular que habría sido utilizado para tomar registros quedó en poder de la seguridad fue decomisado e incorporado a la causa.

La función se había desarrollado con normalidad en la sala Auditorio Nacional y había contado con la participación del Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Escuela de Formación Nacional en Danza, bajo la dirección de Fernando Tomé. Tras el episodio, las actividades en el Palacio Libertad fueron suspendidas mientras avanza la causa.

Quién era el hombre que protagonizó el episodio

Fuentes del caso detallaron que el hombre de 37 años se llamaba José Antonio Fernández y se desempeñaba como técnico en archivo musical del Coro Polifónico Nacional, por lo que era empleado de Elencos Estables de Nación.

Tenía domicilio en la localidad bonaerense de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, y existen registros que indican que en 2018 ya formaba parte del Coro.

