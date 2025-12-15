Efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaban patrullajes de rutina cuando divisaron a la modesta embarcación transitando por la zona. Detalles del operativo.

En las últimas horas, agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) incautaron en la localidad misionera de Montecarl, 450,6 kilos de estupefacientes durante un operativo realizado en tareas de patrullaje y vigilancia, en el que se determinó que lo incautado tiene un valor de de mercado de $1.644.690.000.

Según se detalló en un comunicado oficial emitido por la citada fuerza, el hecho ocurrió cuando personal que ejecutaba una patrulla reservada detectó, mediante el uso de un monocular de visión nocturna, el cruce de un bote a remos procedente de Paraguay.

Asimismo, se informó que el embarque se desplazaba con varios bultos y se dirigió hacia la costa argentina, embicando a la altura del kilómetro 1.790 del río Paraná, en el puerto natural Kimich.

De esta manera, ante la maniobra, la Autoridad Marítima nacional desplegó de inmediato medios terrestres y fluviales hacia el sector.

Fue así como al llegar, los efectivos realizaron un rastrillaje que permitió hallar 25 bultos dispersos entre la vegetación de la ribera. Dentro de las bolsas se encontraron paquetes que contenían una sustancia vegetal parduzca, la cual sometida a una prueba de orientación dio resultado positivo para droga.

Más tarde, la Fiscalía Federal de Eldorado, ordenó efectuar el conteo y pesaje correspondiente.

Así las cosas, se determiní que fueron secuestrados 534 panes rectangulares prensados, que arrojaron un peso final de 450,600 kilos. Además, se indicó que el cargamento posee un valor de mercado de $1.644.690.000.

