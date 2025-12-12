Leonel Chiarella tiene 36 años y es intendente de la ciudad santafesina de Venado Tuerto. Llega con el respaldo de Maxi Pullaro.

Los gobernadores de Provincias Unidas y Evolución cerraron un acuerdo para que Leonel Chiarella sea el próximo presidente de la UCR. Chiarella es el intendente de Venado Tuerto, una de las principales ciudades de Santa Fe y con 36 años fue reelecto en 2023. Su designación es un triunfo de Maxi Pullaro, su jefe poleitico.

Gustavo Valdés, Carlos Sadir y Maxi Pullaro decidieron avanzar junto a Evolución para quedarse con la presidencia del radicalismo. Esos sectores controlan casi el 75% del Comité Nacional. De todas maneras, siguen negociando para sumar votos.

Valdés era uno de los candidatos con mayor consenso, pero declinó su postulación cuando parecía que todo estaba cerrado. El ex gobernador no tenía intenciones de exponerse a las internas de las distintas tribus radicales y terminar como una figura sin voz de mando.

En el radicalismo destacaron que más allá de los nombres, buscan tener un posicionamiento claro frente al gobierno.

Chiarella es el intendente de Venado Tuerto, una de las principales ciudades de Santa Fe y con 36 años fue reelecto en 2023. Su designación es un triunfo de Maxi Pullaro, su jefe político.

“No vamos a cogobernar con Milei, queremos que haya otra opción opositora más allá del kirchnerismo”, le dijo a LPO uno de los hacedores del acuerdo.

Desde la UCR destacaron la juventud de Chiarella y que sumó el 83% de los votos para su reelección.

Alfredo Cornejo no pondrá objeciones la elección de Chiarella, aunque en Mendoza creen que el futuro titular del radicalismo será un presidente débil.

Lapoliticaonline.com