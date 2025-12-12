La víctima advirtió movimientos extraños en sus cuentas, que estaban relacionados a su joven novia. La mujer fue detenida por el hecho denunciado en Misiones.

Una joven fue detenida, acusada de haber estafado a su pareja durante más de 10 años con el uso de su tarjeta para operaciones bancarias, pagos y contrataciones de plataformas de streaming.

La mujer tiene 27 años, y la víctima es un jubilado de 86, al que habría despojado de una millonaria suma de dinero durante la última década.

Todo ocurrió en Campo Viera, Misiones y se dio a conocer, luego de que el hombre denunciara consumos y transferencias que desconocía desde el año 2014. Tras detectar los descuentos extraños en su tarjeta y pedir ayuda, descubrió que la joven estaba vinculada directamente a su cuenta bancaria

Según informó El Territorio, la Policía accedió a los resúmenes bancarios y detectó movimientos irregulares sostenidos durante diez años, tal como sostuvo el denunciante.

Gracias a los datos obtenidos, los investigadores identificaron como presunta responsable a Ángela Paola de S., quien además habría mantenido una relación amorosa con el jubilado o eso creía él.

Durante la investigación se descubrió que la tarjeta del damnificado estaba asociada a servicios como YouTube Premium y Netflix, instalados en el celular de la sospechosa. Las suscripciones estaban activas y conectadas a la cuenta bancaria del hombre.

Con esta información, la Policía realizó un operativo en el domicilio de la joven y logró detenerla, además de secuestrar un teléfono celular clave para avanzar en la causa.

La acusada quedó alojada a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá y enfrenta una causa por estafa, mientras resta determinar el monto total del perjuicio económico sufrido por el jubilado.

Cronica.com