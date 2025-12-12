Un reciente estudio de la consultora Equipo Mide analizó como sería una segunda vuelta presidencial en 2027.

Tras el contundente resultado obtenido por el Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre, las encuestas comienzan a mirar hacia 2027 y a medir el impacto político del envión oficialista.

En este contexto, un reciente estudio de la consultora Equipo Mide reveló que, si hoy hubiera una segunda vuelta presidencial, La Libertad Avanza, el partido del presidente argentino, volvería a obtener una gran victoria frente al kirchnerismo con una ventaja clara y consistente.

El trabajo, realizado entre el 1 y el 5 de diciembre con 2.142 casos y un margen de error de ± 2,12%, se titula “Dos años de Milei en la presidencia de la Nación” y traza un panorama en el que el oficialismo no sólo retiene apoyo, sino que incluso amplía su competitividad electoral a futuro.

La consultora, con presencia en Argentina, Uruguay, México y España, destaca que el salto anímico y político posterior a las legislativas impacta de manera directa en las percepciones de la ciudadanía.

El dato más fuerte aparece en la página 38 del informe, donde se plantea el escenario hipotético: “Si en las elecciones presidenciales de 2027 hubiera segunda vuelta o balotaje, ¿a quién cree que votaría?”. Allí, las respuestas vuelven a mostrar un clima favorable para el Gobierno: 40% votaría por La Libertad Avanza y 30% por Fuerza Patria/Peronismo, mientras que el 30% restante se mantiene indeciso.

Cuando se proyectan sólo los votos afirmativos, el panorama resulta aún más sólido para Milei: La Libertad Avanza trepa al 57% y el peronismo al 43%, una diferencia prácticamente idéntica a la obtenida por el actual Presidente en 2023.

El informe también indaga en la relación general de la ciudadanía con el Gobierno. Ante la pregunta sobre su postura frente a la gestión, un 36% declara apoyarla, mientras que un 30% se manifiesta en contra y un 34% se ubica en una posición intermedia.

En la sección inicial del estudio aparecen los indicadores clásicos sobre humor político y clima económico, donde nuevamente se observa una mejora sostenida en la percepción pública hacia la administración Milei. Esa recuperación se expresa claramente en la imagen presidencial: el mandatario pasó de 44% de imagen positiva y 54% de negativa a 53% y 47%, recuperando así un saldo favorable.

El sondeo de Equipo Mide no sólo confirma el buen momento político de Milei, sino que también sugiere que, de sostenerse esta tendencia, La Libertad Avanza ingresará al año preelectoral con una ventaja contundente frente al peronismo, que aún no logra recomponer un liderazgo competitivo.

Derechadiario.com