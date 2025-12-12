La lista Celeste denunció graves irregularidades en la documentación electoral de SUTECBA —incluyendo posibles falsificaciones, versiones contradictorias de listas oficiales y discrepancias notariales— y pidió a la fiscalía el secuestro urgente de los originales para garantizar una pericia que determine la autenticidad del material.

La lista Celeste informó que, en el marco de la causa MPF 1243189, solicitó a la fiscalía Nro. 19 el secuestro urgente de los originales de toda la documentación electoral utilizada por la Junta Electoral de Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (SUTECBA), por existir indicios materiales de falsificación y manipulación.

Los representantes Dora Valenzuela y Carlos Elías advirtieron que la fiscalía ya investiga la posible introducción de un documento “apócrifo”, pero —afirman— sin los originales es imposible determinar la autenticidad del material. Señalan que la propia Junta Electoral reconoció que todas las listas oficiales se imprimen en una misma imprenta gráfica, con colores institucionales y diseño uniforme.

Sin embargo, la copia digital incorporada al expediente presenta diferencias notorias de impresión, apareciendo en blanco y negro o con calidad de fotocopia, lo que no coincide con la impresión original. Para la lista Celeste, esta diferencia sugiere que ese documento no proviene de la tirada oficial y podría haber sido producido posteriormente. Por ello piden una pericia especializada que solo puede realizarse sobre los originales.

Además, denuncian la existencia de dos versiones distintas de la lista oficial:

– Una lista sin certificar, exhibida públicamente el 26 de agosto.

– Una lista “certificada” que aparece después en el expediente, supuestamente fechada el 18 de agosto.

También solicitaron que se intime a la escribana actuante a aclarar inconsistencias en los libros notariales, ya que en el expediente figuran referencias contradictorias entre el libro 143 y el 144, y que entregue las firmas originales de los candidatos y las copias de los DNI que dice haber conservado.

La lista Celeste sostiene que estas irregularidades comprometen la transparencia electoral y reclama que se resguarde toda la documentación del proceso electoral de SUTECBA, a fin de que la Justicia pueda determinar la autenticidad de los documentos y avanzar en la investigación.

