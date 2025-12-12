El evadido de la Justicia brasileña fue recapturado en la Argentina cuando intentaba conseguir empleo con un nombre falso en la provincia de Misiones.

Un hombre que se encontraba preso en una cárcel de Brasil escapó y fue capturado por la policía de la provincia de Misiones mientras buscaba trabajo. La aprehensión fue posible gracias a la comunicación entre las autoridades tanto del lado argentino como de Brasil para lograr la captura del fugitivo.

Tras su identificación, el fugitivo fue detenido, revisado por un médico policial y trasladado a una dependencia de la Regional II. Quedó a disposición de la Justicia argentina, que deberá avanzar con los trámites de entrega a las autoridades brasileñas.

La detención tuvo lugar en una zona rural de San Martín, en la que la policía misionera capturó a un delincuente de 29 años con captura internacional en su país de origen. El hombre está acusado de múltiples delitos y sospechado en dos homicidios.

La Policía de Misiones detuvo a Leonardo André Frohlich, un prófugo brasileño con un extenso historial delictivo, durante un operativo encubierto sobre la ruta provincial 103, a la altura del kilómetro 20. Los agentes de la División Investigaciones de la Unidad Regional II identificaron una Ford Ranger blanca estacionada en la zona y procedieron a verificar a sus ocupantes.

Según el parte policial, en la camioneta viajaba un empresario maderero correntino, dueño de la chacra del lugar, quien aseguró que Frohlich se había presentado “pidiendo trabajo como peón rural”.

Prontuario frondoso

La explicación despertó sospechas y los investigadores iniciaron el cruce de información con fuerzas de seguridad brasileñas. La verificación confirmó la gravedad del caso: Frohlich cuenta con un frondoso prontuario en Brasil, que incluye tres robos con daño a vivienda, tres robos simples, dos robos calificados, causas por aprehensión de objetos, cumplimiento de mandatos judiciales y una sentencia condenatoria vigente.

Además, es señalado como sospechoso de dos homicidios en Rio Grande do Sul. Tras su identificación, el fugitivo fue detenido, revisado por un médico policial y trasladado a una dependencia de la Regional II. Quedó a disposición de la Justicia argentina, que deberá avanzar con los trámites de entrega a las autoridades brasileñas.

